Vurderingsdag i Brøndbyvester Kirke

I Sognets Hus i Brøndbyvester havde man lørdag den 10. september besøg af to vurderingseksperter fra Lauritz.com.

Interessen var stor, og der således foretaget 62 vurderinger på de fire timer, eksperterne var der.

Der var både skuffelse og glæde efter vurderingerne.

Der var mange ting imellem, som nok har mest affektionsværdi, men der var også flere, hvor det viste sig, at tingene havde stor værdi.

Kunne eksperterne ikke her og nu komme med en vurdering, blev folk inviteret til at komme og møde en ekspert på netop dette område.