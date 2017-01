Nyt samarbejde om positiv spejling for unge

Der er eftermiddagshyggeligt på kontoret på rådhuset i Brøndby. Om lidt skal den kontrakt, der ligger midt på mødebordet, skrives under og et nyt samarbejde træder dermed i kraft.

På den ene side af mødebordet, og samarbejdet, sidder Søren Munk, sekretariatsleder i Gadespejlene.

Gadespejlene er en organisation, som skaffer frivillige, voksne mentorer til unge, der har forskellige problemer, og som derfor trænger til en voksen, der frivilligt, og uden at der skrives rapporter og tages noter, vil være sammen med dem et par timer om ugen. For eksempel for at tale om job og uddannelse.

På den anden side af bordet og samarbejdet sidder Bjarne Bo Larsen, Jobcenterchef i Brøndby Kommune.

Som Jobcenterchef er Bjarne Bo Larsen den øverst ansvarlige i forhold til Brøndby Kommunes indsats for at skaffe unge i job eller uddannelse.

En indsats, hvor det er godt at en ekstra eller særlig hjælp. Og her er Gadespejlene, altså Brøndby Kommunes sidste, nye værktøj, fortæller Bjarne Bo Larsen:

– I forhold til vores indsats er vi naturligvis bundet af nogle regelsæt, for eksempel notatpligt og afrapportering. Men det er mit håb, at vi med dette initiativ kan tilbyde noget ekstra, fordi de frivillige mentorer kan noget andet og har en anden frihed, end de kommunale sagsbehandlere har.

Frivillig forskellighed

Gadespejlene blev dannet i 2010 i Roskilde som et lokalt, frivilligt projekt.

Søren Mørk mente imidlertid, at den succes, projektet oplevede i Roskilde, kunne bruges andre steder.

Derfor blev ideen langsomt bredt ud til andre kommuner, blandt andet Holbæk, Lejre og Allerød.

At projektet således langsomt har vokset sig større, og nu når til Brøndby og Vestegnen, skyldes ifølge Søren Mørk de frivillige, der er hele projektets omdrejningspunkt:

– Vi stiller krav til de frivillige mentorer. De skal være voksne, over 40 år, og de skal have noget erfaring at byde ind med. Vi er til for de unge, og det kræver altså noget overskud.

Projektet starter først op senere på måneden. Søren Mørk kan derfor af gode grunde endnu ikke sige noget om, hvem der melder sig som frivillig.

Men de andre steder, hvor Gadespejlene arbejder, er det en bred vifte af voksne, der melder sig som frivillig:

– Det er for eksempel chefer i den kommunale forvaltning eller tidligere gymnasielærere, der bliver frivillig. Men det er mange forskellige typer.

Og faktisk er det et mål at have så bred en vifte af frivillige som muligt:

– Vi matcher de unge, der skal have en mentor, og de frivillige. For eksempel har vi et af de andre steder en ung fyr, der har haft nogle problemer med gæld og hash, og som derfor havde svært ved at passe sin skole. Han var bange for, at politiet skulle komme og hente ham på skolen. Han fik så en frivillig mentor, der er fængselsfunktionær. Sammen fik de styr på det med gælden, og så kunne den unge passe sin skole igen.

Den tætte kontakt

De unge, der får hjælp, har forskellige problemer at kæmpe med.

Men fælles for dem alle er, at det også er et frivilligt tilbud til dem, fortæller Søren Mørk:

– De unge er ikke tvunget til at være med, og det har ingen konsekvenser for dem, hvis de ikke dukker op, eller hvis de på et tidspunkt holder op med at bruge tilbuddet. Vi er nemlig et supplement til de kommunale tilbud til de unge.

Hvad de unge og mentorene laver afhænger alene af den unges behov, siger Søren Munk:

– Det konkrete, fysiske møde er vigtigt. Derudover kan der være forskellige andre former for kontakt, for eksempel via SMS eller Facebook. Hvor mentoren lige skal høre, hvordan det går.

Gadespejlene har kun eksisteret siden 2010.

De relationer, der er skabt igennem projektet, kan derfor højest være seks år gamle.

Men det er Søren Munks indtryk, fra samtaler med nogle af de frivillige, der har været med igennem flere år, at relationerne kan udvikle sig:

– Der er naturligvis visse tilfælde, hvor det kun er kørt i en begrænset periode. Men der er også andre match, hvor jeg tror, det vil fortsætte altid. Det siger de frivillige i hvert fald.

Dermed er vi nået til en væsentlig påstand for Søren Munk:

– Det er stærkt vanedannede at lave frivilligt arbejde.

Fokus på kvaliteten

Der findes andre tilbud som Gadespejlene, for eksempel flere projektet, hvor unge er mentor for andre unge.

Alligevel mener Bjarne Bo Larsen, at netop Gadespejlene udmærker sig særligt:

– Noget af det, vi synes, er interessant ved netop denne organisation, er de krav, Gadespejlene stiller til deres frivillige. Der er et ambitionsniveau, vi godt kan lide.

Det er således vigtigt, siger Bjarne Bo Larsen, at selvom det er frivillige, der står for indsatsen, og at kommunen ikke direkte har ansvar for arbejdet, at kvaliteten er god:

– Det er klart, at vi skal kunne stå inde for det.

Gode historier kommer

Ifølge aftalen, som de to parter har underskrevet, er det målet, at der om året skal skaffes 10 til 15 mentorer, og at 15 til 20 unge Brøndbyborgere har fået hjælp.

På spørgsmålet om, hvordan det går med denne målsætning, siger Søren Muk:

– Ring til mig om et halvt år, så skal du få lov til at tale med en ung, der har fået hjælp og er kommet videre. Der er helt sikkert gode historier på vej.

Der er informationsmøde for personer, der overvejer at blive frivillig den 21. november kl. 19. Mødet foregår i Kulturhuset Kilden