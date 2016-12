Brøndbys skoler version 2.0

Bygningen er nymalet, indvendigt er alle vægge malet hvide, bygningen har fået nye vinduer, klasselokalerne har fået nye lofter, tavler og gardiner, der er også etableret et orangeri, et nyt læringscenter (tidligere kendt som skolebibliotek) – ja, og så er der den udvidede boldbane, den nye legeplads, de nye gulve, de opdaterede toiletter og den renoverede teatersal, når skoleleder på Brøndbyøster Skole, Beate Odgaard, lister forbedringerne op.

– Skolen har fået et ordentligt løft det seneste år. Det er en stor tilfredsstillelse, at det ydre nu passer til det indre. Når man har en skole, der emmer af engagement og virkelyst, så nytter det ikke noget, at de ydre rammer ikke matcher det. Det æstetiske betyder virkelig meget, pæne omgivelser smitter af på både børn og voksne. Vi kan mærke det både i form af lydniveauet, der er simpelthen en roligere stemning blandt eleverne, og ved, at der ingen hærværk eller graffiti er på skolen overhovedet, fortæller skoleleder Beate Odgaard.

Svæv og klatring

Også på Brøndby Strand Skole har håndværkere været en fast del af billedet det seneste år.

Skolens matrikel i Dyringparken har fået nyt tag, nye vinduer, nye lofter og gulve mange steder og er ligesom Brøndbyøster blevet nymalet koksgrå udvendigt og hvid indvendigt. Bedagede legepladser er udskiftet med nye klatretårne, svævebaner, gyngestativer og basketkurve – og sand er udskiftet med faldunderlag, så eleverne ikke kommer til skade.

– Vi har fået lavet meget, det mest synlige er vores nye indgangsparti i Dyringparken, der er bredere og mere åbent end tidligere. Det har hjulpet gevaldigt på førstehåndsindtrykket, når man kommer til skolen. Trappen op til hovedindgangen er samtidig siddepladser til eleverne, hvor man kan opholde sig, forklarer skoleleder på Brøndby Strand Skole, Per Spile Trudslev.

Brøndby Strand Skole har også fået adskillige optegninger på asfalten i skolegårdene, der bruges til læring og bevægelse og ny belysning mange steder har givet stedet et mere indbydende og moderne udtryk.

Væk fra betonbyggeri

– Vores matrikel i Dyringparken har faktisk rigtig fine indvendige faciliteter, her er godt med plads, men skolen kan godt syne som rigtig betonbyggeri udefra. Derfor er det godt, at der nu er sket så meget. Gode og vedligeholdte omgivelser er vigtige for alle, der bruger skolen, og eleverne behandler også tingene bedre, når de ser ordentlige ud, forklarer Per Spile Trudslev fra Brøndby Strand Skole.

Brøndbys tredje folkeskole, Brøndbyvester Skole, vil kommunen i løbet af det næste år lave planer for. Skolen skal tænkes ind i udviklingen af Kirkebjergområdet, hvor man forventer mange nye skoleelever.