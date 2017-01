Der kommer altid en kamp og et point til

Der er travlhed i Brøndby Volleyball Klub for tiden.

For kvinderne skal ikke blot koncentrere sig om en eller to turneringer. Nej, spillerne på Danmarks bedste volleyballhold skal nemlig have blikket rettet mod hele fire turneringer på én gang, ligaen, pokalturneringen, Øresundsligaen og Nordic Club Championship.

Fire turneringen Brøndby Volleyball Klub vel at mærke alle vandt i sidste sæson.

Dermed er der hele tiden kampe at spille og kampe på forskellige niveauer at forholde sig til.

Således har holdet i den seneste uge mødt såvel de regererende svenske mestre, Engelholm, i Øresundsligaen og det danske midterhold Fortuna i den hjemlige liga.

I den første kamp spillede holdet godt, men tabte i sidste ende.

I den anden kamp var spillet mere svingende, men Brøndbykvinderne hev alligevel sejren hjem til sidst.

Eva Bang er anfører og hæver på det succesfulde Brøndbyhold, og selvom det tirsdag i sidste uge blev til et af de sjældne nederlag mod de svenske mestre, så er nederlaget trods alt til at bære, mener hun:

– På dagen var de bedre end os. Men det kunne gå begge veje.

Eva Bang og holdkammeraterne går naturligvis på banen for at vinde. Hver gang. Men nogle gange er modstanderne bedre:

– Det er et godt hold, og vi kunne lige så godt have vundet. Men på dagen var de bare bedre. Det er den slags kampe, der er sjove at spille.

Går ned i tempo

Tirsdag måtte Brøndby efter fem sæt se sig besejret.

Lørdag vandt holdet til gengæld efter fire sæt. En sejr, der blev vundet over Fortuna i den hjemlige liga.

Men en kamp, der ikke var holdets bedste, fortæller Eva Bang:

– Vi havde naturligvis talt om inden, at nu skulle vi holde fokus. Men det var alligevel som om, det var svært at sætte sig op. Det er ligesom noget, der sker automatisk. Man slapper mere af, nok for meget. På en måde går kroppen ned i tempo.

Hertil kommer, at når Brøndby går på banen, så sker der noget med modstanderholdet:

– Det er klart, at de andre hold i Danmark gerne vil vinde over os. Og når de så, som Fortuna, vinder et sæt, så får de noget gejst.

Første forsvar venter

I den kommende weekend får Brøndby imidlertid chancen for igen at vise storspil.

Her deltager Brøndbykvinderne nemlig i finalestævnet i pokalturneringen, Final 4. Det foregår fredag og lørdag.

Fredag møder de forsvarende pokalmestre Brøndby Amager i semifinalen. En kamp, der gerne skulle bane vej til lørdagens finale, siger Eva Bang:

– Det her stævne er jo en af de ting, vi kæmper os frem imod i løbet af sæsonen, så jeg håber, vi kan gentage successen fra sidste år. Det gælder om at træne de ting, vi kan og finde det bedste spil frem på dagen.