Døgnrapporten

Indbrud i butik

BRØNDBY. Mandag den 12. december kl. 00.30 anmeldte en butiksansat fra en forretning på Tjørnevangen i Brøndby, at en af butikkens alarmer var igangsat, og en af butikkens ruder var blevet aflistet, ligesom lyset var blevet aktiveret i bygningen. Hvad der er stjålet af en eller flere ukendte gerningsmænd er endnu uvist.

Benzin stjålet fra bil

BRØNDBY. Mandag den 12. december kl. 15.30 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde boret hul i en varevogns benzintank bag rådhuset på Park Allé i Brøndby og stjålet ca. 45 liter brændstof.

Soloulykke

BRØNDBY. Lørdag den 17. december kl. 18.57 skete en soloulykke på Motorring 3 nær Brøndby, da en 48-årig kvinde af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil og påkørte et autoværn. Kvinden kom ikke alvorligt til skade ved ulykken.

Villaindbrud

BRØNDBY. Lørdag den 17. december kl. 19 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Kirkebjerg Allé i Brøndby, hvor en gerningsmand var brudt ind via husets toiletvindue. Gerningsmanden forlod huset med flere personlige smykker samt et mindre pengebeløb.

Mand kørte påvirket

BRØNDBY. Søndag den 18. december kl. 01.43 blev en 54-årig mand bragt til standsning i en personbil på Motorring 3 nær Brøndby, hvor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev ligeledes fundet i besiddelse af en mindre mængde narkotika.

Indbrud på værksted

GLOSTRUP. Søndag den 18. december kl. 11.20 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i et værksted på Erhvervsvej i Glostrup, hvor ukendte gerningsmand havde tilegnet sig adgang ved at afliste et vindue og efterfølgende forladt stedet med flere rundsave, rillefræsere og andet værktøj.

Ung mand kørte uden førerret

GLOSTRUP. Søndag den 18. december kl. 20.48 blev en 23-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning i sin bil på Banegårdspladsen i Glostrup.