Døgnrapporten

Mindre færdselsuheld på motorvej

BRØNDBY. Tirsdag den 20. december kl. 07.52 skete der et mindre færdselsuheld på Holbækmotorvejen nær Brøndby, hvor tre biler var impliceret. Uheldet skete, da flere parter ikke holdt nok afstand til den forankørende bil i den tætte morgentrafik. Ingen personer kom til skade ved uheldet.

Fyrværkeri stjålet

BRØNDBY. Mellem mandag den 19. december kl. 20.30 og tirsdag den 20. december kl. 09.25 brød en eller flere ukendte gerningsmænd ind i en container med fyrværkeri på Søndre Ringvej i Brøndby. Gerningsmændene stjal en større mængde fyrværkeri, som anslås at have en værdi på omkring 100.000 kr.

Kvartpaller stjålet

BRØNDBY. Tirsdag den 20. december kl. 15.05 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde stjålet omkring 200 kvartpaller fra Vallensbækvej i Brøndby.

Villa­indbrud

BRØNDBY. Tirsdag den 20. december kl. 20 blev det anmeldt, at ukendte gerningsmænd var brudt ind i en villa på Lerdammen i Brøndby. Gerningsmændene havde bl.a. stjålet forskelligt designinteriør og smykker, ligesom flere møbler var sat ud i haven, så de angiveligt stod klar til afhentning. Gerningsmændene fik adgang ved at bryde husets havedør op med et koben.

Mand kørte påvirket

BRØNDBY. Tirsdag den 20. december kl. 21.30 blev en 30-årig mand sigtet og anholdt for at køre bil, mens han var påvirket af kokain. Manden blev bragt til standsning i sin bil på Ringager i Brøndby, hvor der blev fortaget en narkometertest. Testen kunne ikke blive udført korrekt, hvorfor manden blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget blodprøver. Blodprøverne gav efterfølgende positivt udslag.