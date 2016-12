Endnu et nyt forslag til stationsnavn

Der skal være fire letbanestationer i Glostrup Kommune, men navnene på de fire har været noget til debat over de seneste måneder. På mødet i december i kommunalbestyrelsen i Glostrup vedtog et flertal endnu et nyt forslag til, hvad stationerne skal hedde. Forslaget, som kom fra John Engelhardt (V) var, at stationerne skal hedde Glostrup Station, Glostrup Hospital, Glostrup Nord og Glostrup Ejby.

– Så får man et pænt Glostrup flow på stationsnavnene igennem Glostrup, sagde borgmesteren.

Han håber, at det flow får letbanens bestyrelse til at vælge Glostrup Kommunes forslag til stationsnavnet for stationen ved hospitalet, fremfor Region Hovedstadens forslag, der er Rigshospitalet Glostrup.

Det er kun navnet Glostrup Ejby, der ikke tidligere har været nævnt eller vedtaget. I september blev det enstemmigt vedtaget i kommunalbestyrelsen, at foreslå navnet Ejbydalsvej. Til mødet i december var der derimod to nye forslag, nemlig borgmesterens Glostrup Ejby og Dansk Folkepartis forslag, Vestskoven. Det blev forslaget Glostrup Ejby, der blev vedtaget.

Diskussion om Hersted

Det blev på mødet også diskuteret, hvad stationen, der skal ligge ud for Rødkælkevej, skal hedde. Stationen ligger i Glostrup Kommune, men Albertslund Kommune er med til at betale for stationen, og Albertslund Kommune skal betale for stationsforpladsen, der sandsynligvis kommer til at ligge på de grønne arealer lige vest for Ringvejen, der eller ligger i Glostrup Kommune.

Her er Glostrup og Albertslunds borgmestre blevet enige om navnet Glostrup Nord, som også blev enstemmigt vedtaget i kommunalbestyrelsen i Glostrup i oktober måned. Men det navn støtter Dansk Folkeparti ikke længere.

– Det naturlige navn for en station, der ligger i Glostrup ved Hvissinge, kan kun være Hvissinge. Albertslund Kommunes begrædelige ønske om at kalde stationen for et eller andet Albertslundsk, såsom Glostrup Nord, Hersted eller Albertslund må fuldstændig afvises, sagde Flemming Ørhem.

John Engelhardt holdt fast i sit forslag om Glostrup Nord.

– Albertslund bidrager ganske væsentligt til letbanen og kommer til at gøre det i 40 år, og det eneste berøringspunkt til letbanen, de får, er en station, der ligger lige på grænsen til Glostrup. Jeg synes, at hvis man kan finde ud af noget, som gode naboer, så er det langt at foretrække, sagde han.

For hvis ikke Glostrup var gået med til navnet Glostrup Nord, kunne alternativet være blevet værre, mente borgmesteren.

– Man risikerer meget let, at den så kommer til at hedde Hersted, den risiko har jeg ikke lyst til at tage.