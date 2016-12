Hundeskoven har holdt flyttedag

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har besluttet, at hundeskoven, hvor hundeejere kan lade deres hund gå uden snor, flyttes fra Østskoven til et indhegnet område i Bakkeskoven.

Den nye placering sker som konsekvens af, at flere brugere af hundeskoven i Østskoven ikke synes, den er velegnet som hundeskov, blandt andet fordi Østskoven også er en hesteskov, og at der cykles gennem skoven.

– Det er simpelthen så dejligt, at vi har fået denne her hundeskov nu, den har vi bestemt manglet. Og selvom det er gået fint indtil videre, at vi er færdes sammen med heste, cyklister og kondiløbere, så kan der nemt opstå ulykker. Så hundeskoven er ikke bare en gave til os, men en gave til hele Brøndby, siger Lotte Kande, mangeårig bruger af skovene i Brøndby, hvor hun dagligt lufter sin hund.

Ved at flytte hundeskoven er konflikten mellem cyklister og løse hunde forsøgt løst, i det cyklister nu kan cykle den korteste og hurtigste vej fra Brøndbyøstervej til Park Alle gennem Østskoven uden at risikere at køre ind i en hund, der løber på tværs af stien.

Diskret vildthegn

Den nye hundeskov dækker et areal på 13 hektar og er dermed to hektar større end den tidligere.

Hundeskoven afgrænses af et diskret vildthegn for at forhindre, at øvrige skovgæster, der ikke er tryg ved hunde, uforvarende kommer ind i hundeskoven og for at hindre de løse hunde i at løbe ud på vejene eller ud i den øvrige del af skoven.

Det er ikke kun hundeejerne og brugerne af skoven, der glæder sig over den nye placering. Det samme gør Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– Jeg er glad for den nye hundeskov. Jeg er overbevist om, at den vil være til endnu mere glæde for hundeejerne. Hegnet betyder, at hunde skal være i snor i resten af Bakkeskoven, og det håber jeg, at hundeejerne vil respektere. Der skal også være plads i skoven til dem, som ikke har lyst til at møde løse hunde.

Der er fire adgange til hundeskoven og først i det nye år vil der også blive etableret en passage i hegnet, hvor det krydser det store sletteareal. Der nemlig stadig småting, der skal tilpasses, siger Vagn Kjær-Hansen:

– I tirsdags mødtes stadsgartneren og jeg med en flok hundeejere i skoven, og de var meget positive overfor den nye hundeskov. Vi gik en tur rundt i skoven og mødte nogle flere hundeejere. En savnede en låge i hegnet over sletten, og det lovede stadsgartneren at gå videre med. Der er også nogle nye stier hen til lågerne, som mangler at få fjernet træstubbe og få lagt grus. Det skal nok komme.

Teknisk Forvaltning er ved at etablere supplerende stier i den sydlige del, så stisystemet i hundeskoven hænger sammen.

Ankommer man i bil, er parkeringspladserne på Park Allé (nord for skoven), den nærmeste parkeringsmulighed i forhold til den nye hundeskov i Bakkeskoven.

Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune henstiller til, at man afleverer opsamlede hundeefterladenskaber i affaldsspandene i skoven.