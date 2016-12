Husk 2600-prisen

Formålet med 2600-Prisen er at sætte fokus på og belønne gode gerninger i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund. Hvert kvartal tildeler Arbejdernes Landsbank 2600-Prisen til de personer, der selv eller i kraft af en organisation/klub har gjort en særlig forskel for byen og/eller byens borgere.

Kender du en ildsjæl, der fortjener at blive hyldet, så send din indstilling inklusiv din begrundelse via mail til 2600prisen@al-bank.dk senest den 16. januar. Med prisen følger – foruden æren – et diplom og 2.600 kroner. Dommerkomitéen består af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank, Mette Hviid Togsverd fra Folkebladet og Gitte Krogsgaard fra Glostrup Kommune. Husk at prisen er en overraskelse, så lad være med at sige noget til personen, du indstiller.