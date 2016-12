Lukning af biblioteket?

Af

Nina Ebbesen

Kokkedalsvej 7

2665 Vallensbæk Strand

På vegne af en gruppe brugere af Vallensbæk Bibliotek

Vi er en gruppe af brugere af Vallensbæk Bibliotek, der har erfaret, at det faglige personale er blevet beskåret, så der nu kun er to uddannede bibliotekarer til at hjælpe ikke selvhjulpne borgere.

Der er blandt andet ingen børnebibliotekar mere.

Biblioteket har altid været en kulturinstitution i Danmark, som vi kan være stolte af, og vi begræder begrænsningen på biblioteket.

Hvad har man tænkt sig i fremtiden?

Skal biblioteket bestå i sin nuværende form?

Eller har man tænkt sig på længere sigt at nedlægge biblioteket?

Under alle omstændigheder er der allerede nu sket en voldsom nedskæring, og vi synes, at fremtiden tegner sort.

Af

Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget

Vallensbæks Kultur-og Borgerhus er inde i en rivende udvikling, der skal gøre Kultur- og Borgerhuset til et attraktivt kulturelt mødested for byens borgere, foreninger, erhvervsliv og byens mange frivillige.

Jeg er selv en flittig bruger af vores Kultur- og Borgerhus, og jeg har haft min gang i huset regelmæssigt, også tilbage til dengang det hed Vallensbæk Hovedbibliotek. Jeg synes, det er dejligt, at vi i dag har et hus, hvor man kan komme forbi og læse dagens avis allerede fra kl. 8 om morgenen i den hyggelige læsekrog, hvor man kan tage børnene med og bruge et par timer på leg eller med højtlæsning i den dertil indrettede afdeling i kælderetagen. At man kan komme forbi og nyde en koncert, et foredrag med en forfatter eller bare gå rundt og se på de udstillede malerier, der pryder væggene. At de studerende kan sidde og lave deres lektier og få hjælp til at finde litteratur af et kyndigt personale, men også at man kan komme forbi og få fornyet sit pas på hverdage efter kl. 16.

Jo, jeg synes, at vi har fået skabt et rigtig fint hus, og jeg glæder mig enormt meget til at etape 2 står færdigt i 2017.

Vi er i gang med at udvikle tilbuddene i vores Kultur- og Borgerhus til gavn for borgerne og ikke afvikle dem. Vi forandrer netop for at bevare og understøtte en af vores bærende kulturinstitutioner her i kommunen, som vi med rette kan være stolte af. Jeg ser en lys fremtid for vores Kultur- og Borgerhus og jeg glæder mig som sagt til, at etape 2 står færdig, så vi får endnu mere plads til at være et Kultur- og Borgerhus på.