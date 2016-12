Mange til fødselsdag

Mandag kunne Mette Hviid Togsverd, adm. direktør og ansvarshavende redaktør for Folkebladet, fejre 60 års fødselsdag.

Det blev markeret ved en reception på Gladsaxebladet, som Mette Hviid Togsverd også er adm. direktør og ansvarshavende redaktør for.

Mange benyttede lejligheden til at kigge forbi og ønske tillykke. Noget der glædede fødselaren:

– Fremmødet var meget overvældede i denne travle juletid. Mange tak for deltagelsen og de mange flotte gaver og blomster.