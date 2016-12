Martin Bigum fortolket af Brøndbyelever

Det var både nogle stolte og lidt generte 7. klasses elever, der den 14. december tog imod billedkunstner Martin Bigum, da han kom til ferniseringen af elevernes kunstværker, der er inspireret af ham og som i fremtiden skal udsmykke Brøndby Strand Skoles grønne aula.

Martin Bigum er opvokset i Brøndby Strand og er aktuel med en udstilling på Arken. Brøndby Strands 7. klasser har set udstillingen som startskud på et kunstprojekt, de har haft med Arken og deres egne Håndværk og Design-lærere.

Barndomsminder

Resultatet af projektet er en kunstudsmykning i form af figurer, der hænger ned fra loftet i skolens grønne aula.

Det er skymænd, som er en figur, der indgår i et af Martin Bigums værker, hvor der er skyer på figurens ene side og foto fra Brøndby Strand, som eleverne selv har taget, på den anden side.

Imellem skymændene hænger små skyer med ord eller udsagn, som eleverne har skrevet ned og som minder dem om deres barndom. Minder og erindring er en del af projektets fokus – og at se sit ”hood” med nye øjne, som eleverne blev udfordret på, da de skulle tage billeder af deres bydel.

– Eleverne har fordybet sig og er stolte over, at resultatet nu er noget, der bliver hængende på skolen som en udsmykning. Og de rettede ryggen, da de hørte, at Martin Bigum ville komme til ferniseringen, fortæller Charlotte Bergmann Johansen, der er billedkunstner og tilknyttet Arken.

– Det har været lærerigt og spændende. Vi har set nogle skønne malerier af Martin Bigum, og det er lykkes os at skabe vores egne produkter, som har noget Brøndby Strand i sig, sagde Jasmin fra 7.e.

Flygtning vendt hjem

Martin Bigum holdt en lille tale for de fremmødte elever, forældre og lærere.

– Vi står her under en stor himmel af minder. Livet består af millioner af øjeblikke, og man værdsætter det liv, man lever, når man ser på sine minder, som I har gjort her i jeres erindringsskyer, lød det blandt andet fra kunstneren, inden han så nærmere på kunstværkerne og talte med eleverne og måtte give adskillige autografer.