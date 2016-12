Mast på vej i Strandesplenaden

På kommunalbestyrelsesmødet den 14. december besluttede de lokale politikere, at der skal sættes en 24 meter høj mast op i Brøndby Strand, på Strandesplenaden 85.

Masten skal bruges i forbindelse med mobiltelefoni og erstatter en tidligere mast.

Flere beboere i området har undret sig over, at masten skulle sættes op og havde derfor foreslået, at mobilanlægget i stedet kunne sættes op på Brøndby Strand Skoles afdeling på Strandskolevej eller på siden af et af højhusene.

De samme overvejelser havde Michael Buch Barnes, der ud over at være medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet også er formand for Brøndby Boligselskab.

Men efter at Teknisk Forvaltning har undersøgt sagen nærmere, endte det altså med, at planen om at sætte masten op på Strandsesplenaden, blev vedtaget den 14. december.

Et bredere hensyn

En af de borgere, der har undret sig over, hvorfor masten skal sættes op i det fri, er Søren Kristensen, der bor i Hallingparken.

Han benyttede derfor mulighed for at stille kommunalbestyrelsen en række spørgsmål.

Således spurgte Søren Kristensen blandt andet:

– Finder kommunalbestyrelsen den rimeligt, at hensyn til bygninger mv. vejer tungere end hensynet til de borgere, der bliver generet af placeringen?

Til dette svarede Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Jeg mener, at indstillingen er baseret på en rimelig afvejning af radiotekniske, bygningstekniske og æstetiske forhold. Vi skal som politikker ikke kun tage hensyn til borgerne i højhusene, men også til de andre borgere, der berøres af en af de tre placeringsmuligheder. Og vi skal tage hensyn til de borgere, der med rette har en forventning om et ordentligt signal på deres mobiltelefon.