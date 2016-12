Ny fodgængerovergang ved stadion

I dag skal man bruge tunnelen for at komme over Brøndbyvester Boulevard ved Brøndby Stadion.

Men inden længe bliver livet nemmere for i sær dårligt gående, folk med barnevogne, og de skolebørn, der løber over vejen i stedet for at bruge tunnelen.

I løbet af december 2016 står et nyt signalreguleret fodgængerfelt nemlig klart, så fodgængere kan trykke for at få grønt, og dermed kan krydse Brøndbyvester Boulevard sikkert uden at skulle bruge tunnelen.

– Jeg er glad for, at vi nu får en fodgængerovergang ved busstoppestedet ved Brøndby Hallen. Først og fremmest af hensyn til dem, som ikke kan benytte trapperne ned til tunnelen. De har i mange år reelt været afskåret fra at benytte stoppestedet. Samtidig kan fodgængerovergangen også bruges af for eksempel de skolebørn, som ellers bare har krydset vejen. Nu kommer der en sikker mulighed for at komme over Brøndbyvester Boulevard, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med den nye fodgængerovergang, etablerer man også en trappe fra busstoppestedet og om til Brøndby Stadion-vejen, hvor der i dag er en jordvold.

Overgangen på Brøndby Stadion vil blive synliggjort ved ekstra belysning og eventuelt en foranstaltning, der sikrer, at fodgængerne ser sig for, inden de træder ud på kørebanen.

Brøndby Kommune forvanter, at arbejdet er færdigt i løbet af december 2016.