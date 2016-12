Nytårshilsen: Henrik Rasmussen

Vi skal udvikle, så vi bevarer den helt særlige kvalitet og nærhed til hinanden, som vi har i dag. Så vi investerer i de unge, i uddannelse og i fremtiden, men også i familier, de ældre og i mulighederne for at mødes som aktive medborgere.

Der stilles store krav til, hvad vores børn og unge skal kunne for at have de bedste muligheder for et godt liv i en globaliseret verden. Jeg er glad og stolt over at opleve, hvordan skoleelever arbejder med store spørgsmål, for eksempel bæredygtighed, trafikstøj, diabetes og hvordan man bedst tager imod unge flygtninge. Det er dejligt at se, at de unge er åbne for verden udenfor og ser ud over deres egne behov.

Daginstitutionen Sommerfuglen har fået en ny bygning, Regnbuen har fået bedre indeklima, produktionskøkken og nye grupperum – og Pilehaveskolen undergår en stor renovering, der giver nye, inspirerende miljøer ude og inde. Egholmskolen får en forbedret juniorklub med en helt ny amfitrappe ud mod Vallensbæk Stationstorv, så skole og torv integreres i et samlet byrum.

På Pilehaveskolen ligger også det nye samlingssted Campus, der er en kombination af skolebibliotek og faciliteter til fordybelse, leg, digital kunst, møder og kulturelle aktiviteter. Sammen med den kommende udbygning af Kultur- & Borgerhuset på Stationstorvet, får kultur-, forenings- og erhvervslivet endnu bedre vilkår.

Årets tilfredshedsundersøgelser viser, at både forældre og elever er ganske godt tilfredse med både trivsel og læring i skoler og institutioner. Samtidig har vi fået værdifulde pejlemærker på, hvor vi kan gøre det bedre. Skoleeleverne ønsker mere ro i undervisningen og bedre toiletforhold, mens forældrene peger på, at fysiske rammer, rengøring, ledelsessamarbejdet og samarbejdet med lokalsamfundet kan blive bedre.

De fysiske rammer, inklussiv toiletforholdene, tages der hånd om med de mange om- og udbygninger disse år. Samarbejdet med det omkringliggende samfund, Åben Skole, er kommet rigtig godt fra start. Der er langt flere besøg hos organisationer som Vestforbrænding og Hofor, og alle elever i 8. klasse er igen i en uges erhvervspraktik.

Den nye ledelsesstruktur på børne- og unge-området har skabt sammenhæng fra daginstitution til ungdomsuddannelse, og vores egen Ungdommens Uddannelsesvejledning har nu fungeret et år med gode resultater. Vejledningen er håndholdt og foregår i samarbejde med lærerne, og vi ligger nu i top ti over kommuner, hvor de unge holder fast i deres uddannelse.

Arbejdet med det nye Vallensbæk Stationstorv er rigtig langt. Der skabes et samlet byrum mellem Egholmskolen og de to stationstorve, så hele området bliver levende med plads til handel, parkering, leg, læring og fritid. Kommunen har indgået aftaler med de to ejere af stationstorvene om belægning, belysning og andre uderumsfaciliteter, og begge torve er under omlægning. Pladsen foran Egholmskolen bliver omlagt og åbnet mod stationstorv Syd.

Igen i år har der været holdt en lang række spændende arrangementer til glæde for børn og voksne. Gadekærskoncerten i landsbyen trak endnu en gang masser af folk til en dejlig aften med musik og hygge. Sankthansaften ved havnen var som sædvanligt et tilløbsstykke med livemusik og tivoli – og i år desværre også med en del regn.

Vestegnens Kulturuge løb af stablen i september, og blandt andet fik vi vores helt egen trækæmpe, Tilde, der står og skuer ud over Vallensbæk Mose. Ugen fik en flot afslutning med Festlig Fredag ved rådhuset, som blev en kæmpe folkefest med underholdning og aktiviteter, og det største festfyrværkeri i Vallensbæks historie.

Og som altid fik vi sunget julen ind til Jul i Vallensbæk med dejlig musik fra musikskolens elever, julemand – og sne!

Alle disse arrangementer kan kun lade sig gøre, fordi en lang række foreninger beredvilligt stiller op hver gang med boder, aktiviteter og praktisk hjælp. Det gør mig glad, og det viser, at vi har et særligt sammenhold her i Vallensbæk – en særlig sammenhængskraft, som nogle kalder Vallensbæk-ånden.

På hele kommunalbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et godt nytår!

Med venlig hilsen

Henrik Rasmussen,

borgmester i Vallensbæk