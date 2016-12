Nytårshilsen: John Engelhardt

Vejret var strålende, og stemningen var helt i top. Ved siden af mig stod HKH Kronprinsesse Mary, og vi skulle lige om lidt byde velkommen til Glostrups egen festival.

Når jeg tænker tilbage på 2016, er det et af de øjeblikke, der træder tydeligst frem i min erindring. Det var en dag, hvor alt klappede, og hvor mere end et års forberedelse og hårdt arbejde af gode ansatte og frivillige blev forløst i en stor og flot fest.

Jeg må indrømme, at jeg den dag var ekstra stolt af at være borgmester i Glostrup. Stolt på den gode måde, som samtidig gør én ydmyg over at stå foran så mange Glostrup-borgere, som var samlet for at fejre vores by.

Og hvad mon Kronprinsessen stod og tænkte? Jeg tror, hun følte sig godt modtaget, og jeg tror, hun så mennesker med en fælles historie, der rækker tilbage i tiden, men hvor fællesskabet også peger fremad mod en fremtid, hvor vi endnu tydeligere ranker ryggen, holder vores fester og udvikler byen til de næste generationer.

Da kronprinsessen efterfølgende gik rundt på pladsen og blev præsenteret for nogle af de frivillige foreninger, som lavede opvisning, så hun også nogle af de ting, som den fremtid skal bygges på: Vores velfungerende og aktive frivillige foreningsliv.

Mens vi gik rundt på pladsen, havde jeg naturligt nok en samtale med Kronprinsessen, og som man nok kan tænke, er hun en både sympatisk og meget engageret person. Hun udviste en stor interesse, både for foreningernes positive bidrag, men ikke mindst også for de enkelte børn og voksne, som hun mødte. Det bedste tidspunkt under hendes besøg var måske, da en lille pige på 3-4 år af indisk eller pakistansk oprindelse smuttede under afspærringen og løb hen til Kronprinsesse Mary.

Kronprinsessen tog sig virkelig tid til at snakke med pigen og sørgede for, at hendes mor kunne tage et billede af de to.

Det var dejligt, at Kongehuset ved Kronprinsessen kom og kastede glans over vores Festival og dermed gav dagen lige det ekstra, som den fortjente.

Men det vigtigste ved dagen var selvfølgelig, at op mod 13.000 mennesker, heraf de fleste fra Glostrup fandt vej til Idrætspladsen og havde en fantastisk fest.

Og når jeg her ved årets udgang vælger at dvæle ved netop denne begivenhed, hænger det sammen med, at jeg ser Glostrup Festival 2016 som en begivenhed, vi efterfølgende vil huske som et vendepunkt i Glostrups historie.

I mange år har vi ikke turdet binde an med den slags store arrangementer, og i mange år har vi stillet os tilfredse med at passe på byen, som den er.

Men de seneste år har vi fundet en ny vilje i kommunalbestyrelsen til at tænde for det lange lys, pejle ud i fremtiden og lægge planer for den.

I takt med at vi også har drøftet disse planer med mange borgere, både til møder, på gader og stræder, på de sociale medier og gennem Folkebladet, er det blevet klart for os, at borgerne i Glostrup er klar til, at der skal ske noget i vores by, og at de har store forventninger til os.

Den forventning vil jeg som borgmester, sammen med resten af kommunalbestyrelsen, gøre mit yderste for at indfri i 2017 og i årene som kommer.

I 2017 vil vi både fremlægge en ny vision for udvikling af bymidten, vi vil gentage Glostrup Festivalen, og vi vil sørge for, at man også helt konkret kommer til at se, at tingene begynder at flytte sig hen mod en fremtid for vor by, som vi forhåbentlig ender med alle sammen at være rigtig stolte af.

Godt Nytår til alle i Glostrup!

Med venlig hilsen

John Engelhardt,

borgmester i Glostrup