Nytårshilsen: Kent Max Magelund

Det går godt i Brøndby. Vi er inde i en meget positiv udvikling, og jeg er beæret over at være borgmester i en kommune med så stort et potentiale, med så stærkt et fællesskab og med så meget dynamik, som jeg oplever, vi har i Brøndby.

Det har naturligvis været et helt særligt år for mig. Mit første år som borgmester. Det er jo store sko, der skal udfyldes. Tidligere borgmester Ib Terp, som vi desværre mistede i år, var et stort og vidende menneske, og han efterlader sig mange tydelige og positive spor.

Hvert år har sine unikke begivenheder. Lad mig nævne et par eksempler på det, jeg tænker, hører til blandt de mest fremtrædende.

Først og fremmest kan vi se tilbage på 2016 som et år, der bød på en positiv udvikling med økonomisk vækst i Brøndby.

For 6. år i træk har vi sagt goddag til flere nye brøndbyborgere og samtidig mærker vi, at investorer rigtig har fået øjnene op for vores by. Derfor har vi også søsat en række projekter, der både i forhold til bosætning og byudvikling fremtidssikrer vores kommune.

Vi er for eksempel ved at omdanne Kirkebjerg fra et traditionelt erhvervsområde til en ny og levende bydel med en blanding af boliger og erhverv. Og vores indsats ser ud til at bære frugt.

Lige nu er der massiv interesse for at bygge op mod 2.000 nye boliger, der vil forvandle erhvervsområdet til et spændende nyt byområde.

Som ny borgmester var det særligt interessant at sidde for bordenden ved årets budgetforhandlinger. Det var meget positivt at opleve, hvordan alle forligsparter bidrog konstruktivt til det fælles budget.

Vi har sammen sikret en stabil økonomi, og vi har i fællesskab både skabt et ordentligt grundlag for vores kernevelfærd her og nu, og har samtidig sikret den fortsatte udvikling af Brøndby. Vi har investeret i børnene, i de unge og i de ældre, hvor 12 nye midlertidige pladser, der gør det muligt at komme til hægterne efter en hospitalsindlæggelse, længe har stået på ønskelisten. Det kan nu realiseres.

I området omkring Brøndby Stadion, også kaldet Sportsbyen, har vi i 2016 taget de første initiativer til at skabe et lokalt og regionalt sportscentrum. Her vil vi bruge idrætten og oplevelserne til at skabe udvikling, vækst og flere job. Drømmen er, at Sportsbyen bliver en dynamo, der løfter hele byen og regionen rent sportsligt.

I året, der kommer, skal vi gøre en ekstra indsats for vores unge. En stærk og sund kommune går nemlig hånd i hånd med uddannelse af vores unge mennesker. Og her har vi vores vel nok største udfordring med en alt for høj ungdomsledighed. Det skal vi have ændret på. Den kedelige kurve skal knækkes og vi skal sikre, at vores unge får en ungdomsuddannelse. Så der er masser at tage fat på i det nye år. Men ved fælles hjælp skal vi nok lykkedes.

I det hele taget skal der lyde en stor tak til Kommunalbestyrelsen for det gode samarbejde, som er helt afgørende for, at vi når i mål med vores indsatser.

Hermed ønsket om et godt nytår til jer alle, medarbejdere, politiske kolleger, borgere og erhvervsliv for den udvikling, vi i fællesskab har skabt i Brøndby. Rigtig godt nytår!

Kent Magelund

Borgmester

Brøndby Kommune