Pokalsejr: En fantastisk kamp

Lørdag genvandt Brøndby Volleyball Klub pokalturneringen i volleyball.

Sejren over Holte IF kom i hus efter mere end to timers spil, og flere gange i løbet af kampen var modstanderne kun et par point fra at lukke kampen og fravriste Brøndby det mesterskab, som holdet også vandt sidste år

Men så, som en slags volleyballnaturlov, leverede anfører Eva Bang de frelsende point, der holdt Brøndby inde i kampen, så holdet til sidst kunne strække armene i vejret som sejrherrer.

– Det er rigtigt. Jeg havde en god dag, især i forhold til mine server, så det er jeg naturligvis glad for.

Sådan sammenfatter Eva Bang selv sin egen indsats et par dage efter, at hun og holdkammeraterne genvandt pokalturneringen foran et begejstret publikum i en kamp af høj klasse.

Det gør godt

På den anden side af nettet stod Holte IF, som sammen med Brøndby i disse år med afstand er de to bedste hold i dansk kvindevolley.

Selvom det altid er rart at vinde, også de lette kampe, som dagen før i semifinalen, så er en sejr i sådan en kamp særlig rar, fortæller Eva Bang:

– Det var fedt at opleve. Holte er også et godt hold. De spillede 100 procent, og vi spillede 100 procent. Men på dagen havde vi altså bare et ekstra niveau, så det er så godt.

Og så var der en god stemning i Frederiksberghallen, hvor finalestævnet blev spillet:

– Der var en fed stemning i hallen, og publikum var virkelig med.

Kræfterne var brugt

En kamp af denne karakter tærer på kræfterne, fortæller Eva Bang:

– Det var så hårdt, for vi havde alle givet alt, hvad vi havde. Om aftenen var der gallafest, men der var ingen af os, der holdt så længe, for kræfterne var simplethen brugt op.

Derfor bliver julen også rar, siger Eva Bang:

– Nu er der juleferie, og det bliver skønt at komme til at savne at spille volley, for der har været temmelig meget tryk på i efteråret.