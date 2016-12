Politikere vil ikke spise ældremad

Uden mad og drikke, duer helten ikke, så derfor får kommunalbestyrelsen et måltid mad i rådhusets kantine efter hvert kommunalbestyrelsesmøde. Disse møder starter i øvrigt klokken 18, så hvis diskussionerne i kommunalbestyrelsen trækker for længe ud, kommer medlemmerne til at sidde og sulte. Møderne er dog normalt overstået på mellem en halv og en hel time.

En middag, hvor maden ifølge Robert Sørensen (EL) får topkarakter, men underholdningen halter.

– Da jeg var til min første middag for godt tre år siden, blev jeg belært om at det var et fortroligt rum og at det der blev sagt i kælderen, blev der. Jeg sad bare og tænkte fedt, fedt, fedt, (i ordets slang forstand, ikke som en kritik af den sundhedsmæssige kvalitet af maden, red.) nu skulle vi lave politiske aftaler og høre rygter om tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen, men her tre år efter er jeg total skuffet, ingen politiske aftaler er indgået i kælderen, og ingen rygter om gamle kommunalbestyrelsesmedlemmer, sagde han.

Samme som de ældre

Den mad, kommunalbestyrelsen får serveret, er lavet specielt til dem, af det samme personale, som laver mad til rådhusets ansatte til daglig. Men man bør ikke fylde sit eget glas helt op, hvis man ikke fylder andres helt op, mener Palle Laustrup (SF), der havde foreslået, at kommunalbestyrelsen i stedet spiser det samme mad, som de ældre får.

– Jeg skal da indrømme, at det er Mette Vennerstrøm, der har tænkt de her tanker, startede han med at sige.

Han blev nemlig på det samme møde indkaldt som vikar for Mette Vennerstrøm, og det var altså hende, der havde stillet forslaget, og ikke Palle Laustrup, der tænkte, at rønnebærerne var sure.

– Mad er altid et godt tema, og der er løbende debat om niveauet og variationen. Mange ældre i Glostrup Kommune har de tilbud, kommunen eller de private udbydere kan levere. Det giver en del debat, og der er bestemt ikke enighed. SF foreslår, at kommunalbestyrelsen fremover ligestiller sig selv med byens borgere, og at vi får den menu, de ældre og andre modtagere af mad fra kommunen får. Om maden smager godt, det ved vi ikke, jeg foreslår derfor, at vi onsdage efter kommunalbestyrelsesmøderne stifter bekendtskab med den mad, som vi i kommunen leverer til vores borgere, sagde han.

Stemt ned

Men dermed havde Palle Laustrup slået et større brød op, end han kunne bage, mente flere af de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

John Engelhardt (V) mente ikke, at der var meget debat om kvaliteten af ældremaden, for de ældre er meget godt tilfredse med kvaliteten.

– Der er netop foretaget den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens ældre, i den kan man læse, at det kun er to procent, der er utilfredse med den kommunale mad. De to procent kunne så prøve et alternativ, vi har jo to private alternativer. Jeg mener, de ældre er bedre til at vurdere den mad, de får, og hvad de synes er godt, sagde han.

Derudover påpegede han, at Social- og Sundhedsudvalget faktisk smager på ældremaden en gang om året, og at der derfor ikke er nogen grund til at hele kommunalbestyrelsen smager på maden. For mange kokke fordærver jo som bekendt maden. Det samme påpegede medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Nordbjerg Bach (S).

– De 11 år jeg har siddet i Social- og Sundhedsudvalget, har vi hvert år været ude og smage på maden på vores ældrecentre, så jeg mener, jeg har et meget godt grundlag for at vide, hvad de ældre får, sagde hun.

Socialdemokratiet undlod at stemme, da forslaget kom til afstemning.

– I Socialdemokratiet gør vi det, at vi undlader at stemme. Vi kommer til middagen og spiser den mad, der bliver serveret, men vi kommer for det sociale samvær, sagde hun.

Også Enhedslisten var imod forslaget.

– Jeg savner, at der måske var lidt mere kød på forslaget. Hvilke mad er der i tankerne? Maden som vi leverer til borgere som bor i eget hjem, den mad som vi serverer på vores ældrecentre, den mad som de unge på Globus spiser, eller er det den mad vi serverer i Café Fri? For vi har jo ikke kun en madløsning i Glostrup. Og hvad med betaling? Vi forlanger i 2017 54 kroner for middagsmad inklusiv kaffe men, uden drikkevarer for beboerne på vores plejehjem, måske vi velbetalte kommunalbestyrelsesmedlemmer også snart skulle til lommerne, sagde Robert Sørensen.

Han foreslog derefter, at SF tog forslaget op i forbindelse med budgetforhandlingerne eller i den kommende valgkamp. Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget, SF stemte for og Socialdemokratiet undlod at stemme.