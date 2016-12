Proppen hevet ud på Vestbadet

Mandag den 19. december hev Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby og formand for bestyrelsen i Vestbadet, proppen op i 50 meter bassinet og lukkede således 1,2 mio. liter vandt ud afløbet.

Dermed kunne renoveringen af Vestbadet gå i gang, så det efter planen i maj 2018 kan fremstå i nye rammer og med en række nye bassiner og faciliteter.

En af dem, der kiggede med, da Kent Max Magelund satte arbejdet i gang, er Ulrik Olsen.

Han har siden 1. november 2016 været leder for Vestbadet, og selvom det indtil videre kun er blevet til knap to måneder i spidsen for Vestbadet, så glæder han sig meget over det kommende projekt

– Det bliver vildt spændende, og der skal ske en masse.

Skabe arbejdsplads

Ulrik Olsen byder på kaffe i et mødelokale, hvorfra man kan se ud over de forskellige bassiner i Vestbadet.

Der står termokander og rundstykker på bordet, og der er stablet forskellige ting op rundt i lokalet:

– Ja, vi er gået i gang med at samle og rydde op, så projektet kan gå i gang.

Ulrik Olsen peger over mod 50 meter bassinet, som i løbet af projektperioden skal laves om til tre mindre bassiner; et 25 meter bassin, et varmtvandsbassin og et dybtvandsbassin:

– Det første, der sker, er, at der bliver bygget en mur ind til 50 meter bassinet, så vi kan bruge de øvrige bassiner uden at blive generet af arbejdet på den anden side. Så de er således ved at etablere en byggeplads.

Mangler samlingssted

Et projekt som dette vil naturligvis påvirke de cirka 300.000 gæster, der i løbet af et år besøger Vestbadet. På kort sigt ved at et bassin for en periode forsvinder.

På længere sigt ved at nye faciliteter og bassiner gerne skulle løfte svømmeoplevelsen.

At gæsterne bliver påvirket, selvom man har forsøgt at opretholde så mange aktiviteter som muligt, er Ulrik Olsen godt klar over:

– Det ærgrer da nogle af gæsterne. Det er klart. Men de fleste kan godt forstå det. Det, jeg nok har hørt mest om, er, at nogle mister muligheden for regelmæssigt at mødes i den kommende periode, fordi deres hold må holde en pause.

Ingen vej udenom

Vestbadet blev bygget i slutningen af 1950erne og er ejet i fællesskab af Brøndby og Rødovre Kommuner. De mange års brug af mange mennesker har gjort renoveringen nødvendig. Og hertil kommer nye regler, fortæller Ulrik Olsen:

– Der var ingen vej udenom. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved faciliteterne. For eksempel er der steder, hvor, selvom vi har gjort rent, der aldrig så rent ud, så det skulle der gøres noget ved, og hertil kommer altså ønsket om at lave nogle nye bassiner og faciliteter.

Efter planen står det nyrenoverede Vestbad færdig i maj 2018. På Vestbads hjemmeside kan man se, hvordan renoveringen påvirker aktiviteterne i Vestbadet