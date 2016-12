Lyset i Rådhusparken

Pauli Nygaard

Kære Flemming Ørhem Tak for dit svar på mine kritiske bemærkninger til installationen af nye lygtestandere i Rådhusparken.

Jeg må imidlertid bemærke, at jeg på intet tidspunkt har tvivlet på, at kommunalbestyrelsens bevilling til udgift, levering og installation af lygtestanderne er udført helt efter de gældende bestemmelser herom.

Min kritik er hovedsagelig rettet mod, at placeringen af lygtestanderen ved siden af flagstangen er en fejl. En mere ydmyg placering af denne stander, for eksempel mellem det store træ i Rådhusparken og Danske Bank, ville have muliggjort, at arealet mellem Rådhus og Nyvej, som rigtig mange borgere benytter, ville være blive oplyst meget bedre. Jeg forventer ikke, at Miljø- og Trafikudvalget kan eller vil ændre placeringen af nævnte lygtestander, men det er mit håb, at de kommunale beslutningstagere fremover tænker sig bedre om og ikke placerer lygtestandere uhensigtsmæssigt i kommunen.