Sclerosen kunne ikke stoppe musikken

Once upon a time, there was this little band, used to play all around across the land, synger Henrik Carlsen i første linje på første nummer af hans nye album. Og dét er netop, hvad albummet er. Fortællingen om, og en hyldet til, Street Beat, som Henrik Carlsen var en del af i 80’erne.

– Vi startede fem gutter her fra Vestegnen, vi øvede et lille års tid. Vi fandt en trommeslager, der passede helt perfekt, og vi fandt en ung Cæcilie Norby. De dukkede op i øvelokalet og blev en fast del af bandet. Pludselig fik vi job i Musikcafeen og det gamle Montmartre, og det blev nemmere og nemmere at få gode musikere med, vi fik blandt andet Jan Glæsel med, fortæller Henrik Carlsen.

Når han taler om sin tid i musikken, falder der så forskellige navne som Miles Davies, Culture Club og Tower of Power ud. Og han har da også selv været ret langt omkring rent musikalsk. For mens Street Beat startede som et band med mange blæsere og en funk stil, endte det et andet sted.

– Vi blev lidt uenige om, hvilken retning vi ville gå i. Det endte med, at vi udsendte pladen med Cæcilie Norby, men fik ny sanger. Det med at have mange blæsere og spile funk skred i svinget, og vi begyndte at spille mere rock, fortæller Henrik Carlsen.

Skruer ned for musikken

Men musikbranchen er hård, hvis man ikke har succes, så er der ingen penge.

– Hvis man ikke har succes ind i mellem, er det svært at holde skruen i vandet. Så må man undervise i musik. På et tidspunkt blev det for meget, så i midten af 90’erne fik jeg tilbud om at blive vikar i Folkeskolen. Jeg havde tidligere været vikar i en periode efter gymnasiet, så det var som at komme hjem, så jeg tænkte, at jeg skal være skolelærer og begyndte på seminariet, fortæller Henrik Carlsen.

På dette tidspunkt var han næsten helt ude af musikken.

90’er hitmager

Mens Henrik Carlsen gik på seminariet og underviste som lærervikar, var der dog stadig ind i mellem noget musik, der trak i ham.

– Der var nogle, der spurgte, om jeg ikke lige kunne hjælpe med at lave noget musik, og i løbet af et par måneder, så havde vi fået lavet Ring a ling til Ziggy. Det var hendes første nummer. I virkeligheden var den skrevet til Me and My, men de ville ikke have den. Ziggy havde indsunget demoen, så pladeselskabet sagde, at vi skulle prøve at få hende til at synge. Det rykkede fuldstændig vanvittigt, vi fik både guld og platin den dag, pladen kom ud, husker Henrik Carlsen, der stadig har guldpladen fra singlen hængende hjemme på væggen.

I de kommende år var han hitmager for flere af de største danske 90’er navne som Blå Øjne og Cartoons.

– Jeg skrev Diddley Dee på vej hjem på cykel en sen aften. Jeg skrev den ikke engang ned, jeg vidste, jeg kunne huske den dagen efter, husker Henrik Carlsen.

Sygdommen ramte

Det gik godt for Henrik Carlsen. Han var i midten af 30’erne, og musikken spillede.

Men det stoppede, da benene på et tidspunkt ikke ville med længere.

– Da jeg fylder 40, opdager jeg, at der er nogle ting, der er lidt mærkelige med mine ben. Sommetider bliver mine ben så trætte, at jeg stort set ikke kan gå. Der kommer man så til undersøgelser, og så fandt de ud af, at jeg havde sclerose. Så trak jeg mig helt ud af musikken, jeg havde ikke lyst til at stå på scenen, jeg synes det var sjovere at være lærer, siger han.

Han stoppede også med at skrive musik for andre.

– Studierne er altid mørke og dunkle og dystre, jeg havde ikke lyst til det. Jeg var en glad skolelærer, siger han.

Sclerosen tog langsomt flere og flere af Henrik Carlsens kræfter, og til sidst var han nødt til at stoppe som skolelærer.

– Jeg fik flexjob og gik længere og ned i tid, men til sidst blev jeg og min chef enige om, at det gik ikke, og jeg fik en fratrædelsesordning, siger han. Det er omkring et år siden.

Skrev nyt album

Nu er Henrik Carlsen næsten fast bundet til en kørestol, og det kan være svært at komme ud af lejligheden. Heldigvis har teknologien udviklet sig så meget, at han fra stolen og med et lille keyboard har kunnet indspille et helt album fra sit soveværelse og sin stue.

– Jeg synes, musikken var blevet sjovt igen og tog det frem. Der var en af vores første trompetister, som havde fundet en livekoncert på et spolebånd. Den sendte han til mig, og jeg tænkte gud, det har jeg skrevet. Og så kunne jeg huske det, og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at genskabe nogle af de gamle numre. Nogle af dem havde jeg allerede lavet. Så opstod ideen om at lave en plade, der handler om bandet. Inde I soveværelset har jeg min computer, som jeg kan sidde og arbejde på, jeg kan også sidde her foran fjernsynet med min bærbare computer og lave mange ting. Nogle ting er simpelthen lavet, mens jeg sidder og ser fjernsyn, fortæller han.

Genbesøg

Albummet hedder Street Beat Revisited og er en hyldest til bandet fra 80’erne, og er samtidig en fortælling om at være ung, om Henrik Carlsens egen ungdom.

– Det er numre, der handler om at være ung, lidt naiv, og gå i byen og så senere hen bliver det numre om en lidt ældre mand, der kigger tilbage. Så sluttes det af med DIY, altså gør det selv, hvilket jo er det, jeg har gjort. Det er også min opfordring til andre; bare kast jer ud i det, siger han.

Selvom albummet lyder som om, det er indspillet af et ti mand stort orkester med blæsere, trommer og percussion, guitar, keyboard og sanger, så er det hele noget, Henrik Carlsen har siddet i sin lejlighed og indspillet.

Han bor i dag i en stuelejlighed i Siesta-bygningen, og for et par uger siden var der pladereception for den nye plade, hvor mange af Henrik Carlsens gamle venner fra musikbranchen kom forbi og sagde tillykke, for eksempel Cæcilie Norby.

Street Beat Revisited

Albummet hedder Street Beat Revisited, og man kan købe det på CD ved at henvende sig til Henrik Carlsen. Det kan også købes elektronisk på iTunes, og det er tilgængeligt på alle de store musikstreamingtjenester som Spotify, Tidal og Yousee Musik