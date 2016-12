Simon mistede hånden til fyrværkeri

I sidste uge havde Skovvangskolen og Nordvangskolen besøg af Simon Sparre Pinnau, der som dreng kom alvorligt til skade ved en fyrværkeriulykke med ulovligt fyrværkeri.

Ved ulykken mistede Simon sin venstre hånd. Foredragene, der blev holdt for skolernes 6. klasser, er en fast del af SSP-samarbejdets initiativer, herunder forebyggelsen af ulykker nytårsaften. Forebyggelsen af ulykker handler ikke bare om børn, da det i dag ofte er voksne, der kommer til skade med ulovligt fyrværkeri. Således er det også et af formålene med foredragene, at børnene husker de voksne på fyrværkerireglerne om kun at bruge lovligt og godkendt fyrværkeri, aldrig holde fyrværkeri i hånden, huske at anvende sikkerhedsbriller og stormtændstikker samt bruge ordentlig støtte til raketter og lignende.

Billedet er fra Nordvangskolen, hvor eleverne lyttede opmærksomt til Simons foredrag. Herefter var der masser af spørgsmål:

Gjorde det ondt? Hvad sagde dine kammerater? Hvordan er det at have en kunstig hånd?

Spørgelysten var stor, og det var tydeligt, at Simons historie gjorde et stort indtryk på eleverne.