Tæl raketter og vind. Tæl hvor mange raketter der har gemt sig på annoncen side 12 i Folkebladet nr 52. Send svaret på mail: konkurrence@folkebladet.dk eller benyt dig af kuponen herunder.

Vi skal have svaret senest den 30/12 2016 kl. 14.

Vind en lækker 3 retters middag for to med tilhørende vinmenu i Restaurant La Cocotte på Glostrup Parkhotel til en værdi af kr. 1.500,-.

Hvor mange raketter er der i annoncen? Svar (skal udfyldes)

Dit navn (skal udfyldes)

Din adresse (skal udfyldes)

Postnr./by (skal udfyldes)

Telefon (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)