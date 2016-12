To sejre i bowling

Trekroner 1, der spiller i DFBU’s 1. division var på besøg i Tårnby, hvor man mødte ABK 1 (Amager Bowling Klub).

Tårnby har altid været en udfordring for Trekroner og dagens kamp var ingen undtagelse.

For en gangs skyld var der bundfæste inden kuglen skulle ramme keglerne og det tog faktisk Trekroner næsten tre serier inden man fandt den kombinationen af hastighed, rotationer og spillelinje, der gav flere strikes end modstanderne.

ABK vandt ubeskedent første serie med en overvægt på 24 kegler.

ABK vandt også 2. serie med 40 kegler, og der begyndte at tegne sig et lidt trist billede af resten af kampen. Dette vendte dog i 3. serie, som kun blev tabt med fem kegler. Det var startskuddet til, at der det tabte kunne hentes ind igen, og med et par gode serier fik Trekroner teten og var efter 4. serie hele 50 kegler foran. 5. serie gik igen til Trekroner, denne gang med en margin på 36 kegler i Trekroners favør.

I 6. og sidste serie var det ligesom, at ABK havde mistet gejsten, og en af deres spillere pådrog sig også en skade og var derfor ikke i stand til at spille maksimalt.

Det betød, at Trekroner kunne trække sig sejrrigt ud af denne serie med cifrene 617 mod 595.

Kampens samlede resultat blev 2823 og seks point til ABK, mens Trekroner kunne notere sig for 3862 kegler og otte point.

Dermed har Trekroner 42 point efter fem kampe. Dennis Hørbye blev Trekroners bedste spiller med 1060 væltede kegler.

Sejr over Rødovre

Trekroners hold i 3. division skulle hjemme i Glostrup møde World Club fra Rødovre.

1. serie blev tabt med 16 kegler, mens 2. serie gik til Trekroner med 635 mod 621 til World Club. 3. og 4. serie gik igen sikkert til Trekroner. Derved havde Trekroner i alt 2651 kegler mod 2551 til World Club.

I 5. serie satte World Club dog tempoet op og sikrede sig sejren med 707 kegler mod 542 til Trekroner.

6. serie gik ligeledes til World Club, denne gang med cifrene 670 mod 638. I alt væltede Trekroner 3931 kegler og fik otte point, mens World Club væltede 3918 og måtte nøjes med seks point.

Morten Grodal væltede 871 kegler over fem serier og blev bedste spiller for Trekroner.

Samlet har Trekroner nu 31 point og er placeret som nummer tre, mens World Club har 42 point og ligger som nummer to i tabellen.