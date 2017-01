Årets første udstilling i Vallensbæk Kunstforening er med Agnete Dollerup, der laver værker i lette muntre farver og bruger motiver af fantasifulde dyr og naturen fremført i 3D struktur.

Oftest udført med spartel og akryl m.m. på lærred med forskellige teknikker i abstrakt naturalisme.

Agnete Dollerups barndom gik med at tegne, male, lave stentøjsfigurer og alskens kunsthåndværk. Hun voksede op i et kunstnerisk miljø, hvor hun lærte at iagttage dyr og de frodige kuperede landskaber i Nordsjælland.

Agnete Dollerup har været initiativtager til og er kunstnerisk leder af Billedmalerskolen i Høje Taastrup, hvor hun også selv underviser med forskellige gæstelærere.

Hun har modtaget Høje-Taastrup Kommunes Kulturpris 2012 og hædersbevisningen Æreshumlen ved kunstforeningen Humlens 40 års jubilæum med sin store årlige Lokaludstilling i 2016.

Hun har haft utallige udstillinger bl.a. i Brøndsalen på Frederiksberg, Tåstrup Kulturcenter, Solingen i Tyskland, Ledreborg og Kunstforeningen Humlen.

Der er fernisering den 7. januar kl. 11.00 til kl. 12.30 i Kultur- og Borgerhuset, Vallensbæk Stationstorv 40.

Udstillingen varer til den 3. februar.

Alle er velkomne.