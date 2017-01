Ældrecenter Hvissinge fyldte 40

Fredag var der rigtig fest på Ældrecenter Hvissinge. Der var fin tre retters menu til frokost, og da den var spist, kom Keld og Hilda og spillede.

Selve festen blev holdt på dagen for de første beboeres indflytning i ældrecentret, der dengang hed Omsorgscenteret i Hvissinge. De flyttede nemlig ind den 6. januar 1977, efter centret var blevet bygget i de foregående halvandet år.

Borgmester John Engelhardt var forbi til jubilæet, og han sagde blandt andet, at han synes, at ældrecentret var blevet bygget flot dengang, og at det stadig er et flot og moderne ældrecenter.

Frivillig forening

Dagen i fredags blev også markeret som en officiel start på en ny forening, nemlig Ældrecenter Hvissinges Venner.

Foreningen er blevet løbet i gang i løbet af efteråret og har lige nu en håndfuld medlemmer, men de vil gerne have mange flere frivillige, siger Helene Petersen, der er frivilligkoordinator på Ældrecenter Hvissinge.

– Jeg er ikke i tvivl om, at år 2017 vil bringe mange flere frivillige hertil. I har sammen med beboerne allerede været på flere ture ud af huset, små som store kativiteter og arrangementer, som har kunnet lade sig gøre eller er blevet en bedre oplevelse, fordi I har været med, sagde hun henvendt til de frivillige.

De frivillige skal være med til at gøre det lidt hyggeligere at bo på plejehjem.

– De kan for eksempel lave fester som den her, banko, være med på ture ud af huset, lave små grupper med for eksempel spil, damegrupper eller en film og litteraturgruppe, siger Helene Petersen.

Foreningen for de frivillige er allerede kommet godt fra start med et bidrag på 100.000 kroner fra Værdighedsmilliarden. En af de frivillige, der allerede er i foreningen, er Corinna Rasmussen. Hun har været frivillig på ældrecentret i en del år.

– Jeg startede med at komme hernede som frivillig, da min mand stadig levede. Han kom i dagcentret. Da jeg mistede ham for seks år siden, blev jeg ved med at komme her, siger hun.

Hun læser historier for de ældre, og det er både hun og de ældre glade for.

– De er så glade, når jeg kommer. De spørger, hvornår jeg kommer igen. Det er også skønt for mig, det giver en rigtig stor glæde, siger hun.