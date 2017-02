Ældrecentre huskede på fuldkorn

Den 20. januar var Ældrecenter Nygårds Plads og Gildhøjhjemmet med til at markere årets fuldkornsdag.

Dagen skal minde danskerne om, at de dagligt skal huske at spise op til 75 gram fuldkorn om dagen.

På Gildhøjhjemmet blev der således serveret en tre retters menu bestående af en fuldkornssnitte med laks, peberrodskum og dild, efterfulgt af fuldkornslasagne med indhold af årstidens rodfrugter, hertil hytteostsalat med fuldkornshvedekerner samt grønt drys.

Til dessert var der en medalje tilberedt af fuldkornspleskner med solbærcreme, pistacienødder og chokolade.