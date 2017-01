Aflyste S-tog

Af

Mattias Tesfaye,

medlem af folketinget (S)

Flere borgere fra Brøndby Strand og Vallensbæk har skrevet til mig om de mange forsinkelser og aflysninger på S-tog linje A. Det dur selvfølgelig ikke. Vi betaler skat og billetter. Derfor skal vi selvfølgelig også kunne komme i skole og på arbejde til tiden. Jeg tager selv S-toget frem og tilbage fra Christiansborg og ved hvor afgørende det er, at man kan stole på køreplanerne.

S-togene er faktisk de eneste der giver overskud til staten. Derfor er det også totalt uacceptabelt, at vi oplever så mange tekniske problemer.

Jeg har derfor besluttet, at tage kontakt til transportministeren, så vi kan sikre stabil drift på S-togene langs Køge Bugt. Jeg skal nok holde læserne her i Folkebladet opdateret, når der er nyt. Ellers er man som borger altid velkommen til at skrive direkte til mig.

Folkebladet har bedt Transportministeren svare på læserbrevet. Men han er ikke vendt tilbage inden deadline.