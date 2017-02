Alle kan lære IT

NemID, eBoks, netbank, webbutikker, e-mail og Facebook.

Der er mange begreber at forholde sig til, hvis man ikke er vant til at bruge en computer eller en mobiltelefon.

Men for Vallensbæks seniorer er der hjælp at hente i Seniorhuset Korsagergård. Hver onsdag sidder Jørgen Skovsende klar til at hjælpe, hvis man har et problem med sin computer eller mobiltelefon.

– Vi har blandt andet en bruger på 82 år, der for et år siden aldrig havde brugt en computer. I dag kan han både sende e-mails og gå på netbanken. Så det kan lade sig gøre, hvis man vil, siger Jørgen Skovsende, der selv er 73 og pensioneret IT-systemtekniker.

Temadage på vej

Jørgen Skovsende får oftest spørgsmål om e-mail, eBoks og netbank.

– Andre tager billeder med digitalkamera, som de gerne vil have hjælp til at håndtere, og nogle er interesseret i at komme på Facebook, forklarer Jørgen.

IT-hjælpen fungerer som én-til-én-rådgivning, hvor man kan tage sin bærbare computer med i Seniorhuset. Og som noget nyt bliver der nu udvidet med en række temadage med små foredrag.

– Vi planlægger blandt andet at afholde temadage om billedredigering, e-mail og slægtsforskning, siger Jørgen Skovsende.