Analysen har hjulpet på forholdene

Alle kilder, der de seneste uger har blandet sig i debatten om hjemmesygeplejen i Glostrup, har været enige om én ting: Når sygeplejerskerne først står ude ved borgerne, gør de deres bedste.

Således understregede Per Sørensen, der indledningsvist fortalte om sine uheldige oplevelser med hjemmesygeplejen, at samtlige medarbejdere, der kom for at hjælpe ham, var søde og passede deres arbejde.

På samme måde fremhævede Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup, i sidste uges læserbrev, hvor han beskylder Folkebladet for at tage stilling imod sygeplejerskerne, at ”I Glostrup Kommune har vi en række dygtige og pligtopfyldende sygeplejersker ansat, som hver dag gør en stor indsats, og som også tit har meget at lave.”

Det samme synspunkt har de politikere, der har blandet sig i debatten, haft.

Ikke så kritisk længere

Men hvad siger sygeplejerskerne selv om deres arbejdsforhold?

Et spørgsmål, Folkebladet har bedt Signe Hagel Andersen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden, forholde sig til.

Hun har nemlig det politiske ansvar for sygeplejerskerne i Glostrup og har også været en del af den proces, der blev søsat i forbindelse med den analyse, Folkebladet omtalte i sidste uge, Fremtidens Sygepleje. En analyse af Glostrup Kommunes sygepleje.

En analyse fra foråret 2016, der pegede på alvorlige problemer i hjemmesygeplejen. Men en analyse, der også er blevet brugt konstruktivt, siger Signe Hagel Andersen:

– Det er blevet bedre. Når jeg taler med sygeplejerskerne nu, er de ikke så kritiske, som de var, da analysen blev lavet.

Signe Hagel Andersen fortæller, at analysen var med til at sætte fokus på arbejdsforholdene i hjemmesygeplejen i Glostrup:

– Vi har haft en konstruktiv dialog med ledelsen om udfordringerne i sygeplejen og går til ledelsen, hvis noget skal forbedres.

Få sygeplejersker

Dermed kan Signe Hagel Andersen, samtidig med at hun understreger, at der stadig er udfordringer efter omorganiseringen, også et meget langt stykke hen ad vejen nikke genkendende til de forandringer, centerchef Lene Miller beskrev i sidste uges udgave af Folkebladet, og hvor Lene Miller blandt andet beskrev, at hjemmesygeplejen er blevet knyttet tættere til hjemmeplejen.

Derfor mener Signe Hagel Andersen heller ikke, at hjemmesygeplejen i Glostrup i dag er mere udfordret end andre steder. Men må kæmpe med de samme problemer, som man gør i andre kommuner:

– Der er generelt set mangel på sygeplejersker og samtidig er der også brug for flere sygeplejersker, da flere hospitalsopgaver flyttes til kommunerne. Det presser arbejdsvilkårene. Dermed er det vigtigt, at man gør meget for at gøre hjemmesygeplejen til et attraktivt sted at være ansat. For man er i konkurrence med andre steder.

Og her er et vigtigt punkt, som analysen også pegede på, at have fokus på sygeplejerskernes faglige sparring, fortæller Signe Hagel Andersen:

– Faglig sparring er vigtig for sygeplejerskerne, da det er et vigtigt element i deres faglige selvforståelse. Mulighed for faglig sparing giver således et godt arbejdsmiljø.