Bad i svømmehal

Tænk sig, at man fra ledelsen af svømmehallen tror, man får folk til at vaske sig mere, hvis der bliver opstillet skillerum i vaskeafdelingerne.

Det er i hvert fald den begrundelse, der bliver givet for den delvise lukning af vaskeafdelingerne førstkommende mandag.

Det havde nok være en bedre ide med en fast vagt i vaskeafdelingerne. Og så kunne vagten måske rense brusere og fliser for kalk. Det er tiltrængt.

Nu bliver der da flere flader, der kan samle kalk. Der må ligge noget andet bag.

Glostrup Idrætsanlæg har ikke ønsket at svare på læserbrevet