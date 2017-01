Brøndby tabte guld på hjemmebane

Brøndby Volleyball Klub spillede sig helt som forventet til en finaleplads i weekendens Nordic Club Championsships finalestævne, som blev afvikle på Brøndbys hjemmebane i Stadionhal 1. Men i søndagens finale gik det galt. Brøndby kunne ikke få spillet til at hænge sammen, og holdet tabte 0-3 til Holte IF, som Brøndby ellers har haft krammet på de seneste to en halv år. Allerede på torsdag får Brøndby dog mulighed for revanche. Det sker når de to hold møder hinanden igen i Stadionhal 1 i Volleyligaens grundspil.

– Det bliver spændende at se, om Brøndby har kunnet ryste weekendens grimme nederlag af sig og om Holte kan opretholde det høje niveau, siger Steen Spangen.