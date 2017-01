De lakerer hullerne væk

Gennem et par år har Brøndby Tandpleje deltaget i et projekt med forskere fra Tandlægeskolen, Københavns Universitet.

Formålet var at finde nye tandbehandlingsmetoder, hvor man skåner tanden, så meget som muligt, og det er nu lykkedes. Projektet har bevist, at små huller i tænderne kan standses, uden at man behøver at bore i tanden.

– Vi er rigtig glade for og stolte over, at Brøndby Tandpleje har været med til at finde nye metoder til en mere skånsom tandbehandling, fortæller leder af tandplejen i Brøndby, Kitte Nottelmann.

Den nye metode handler om, at mindre huller lakeres med plast i stedet for at blive boret væk.

– Vi ved, at når vi først borer i en tand og laver en fyldning, så skal den skiftes med jævne mellemrum resten af livet, og hver gang det sker, fjerner man lidt sund tandsubstans. Det er altså begyndelsen til enden for en tand, fortæller Kitte Nottelmann.

– I stedet for laver vi en lakering med plast over det lille hul i tanden. Hermed stoppes sygdommen. Borgeren skal komme til regelmæssig kontrol, for hvis der går hul i lakken, skal vi skifte den, da hullet ellers kan udvikle sig. Men det sker kun en ud af ti gange, fortæller Kitte Nottelmann.