Der blev lys i Solvangsparken

Det nye lys i Solvangsparken er en del af Venstre og Dansk Folkepartis budgetforlig for 2015 og 2016. Her blev der sat 400.000 kroner af over to år til tryghedsskabende initiativer. De 300.000 kroner er gået til den nye belysning i Solvangsparken, så det nu også er trygt og rart at gå en tur i parken efter mørkets frembrud. Der er sat lamper ved træningsstationen og legepladsen, så man også kan få glæde af dem om aftenen.

De sidste 100.000 kroner er gået til ekstra skraldespande – som også kan håndtere cigaretskodder – og oprensning af graffiti.

– Jeg vil gerne opfordre alle til at kigge forbi Solvangsparken en aften, og se den flotte nye belysning. Jeg synes, det er blevet et smukt lys, parken har fået. Og på sigt har vi mulighed for at opgradere lamperne med et løbelys, hvor man med en app på sin mobil kan indstille sin ønskede løbehastighed, og så vil løbelyset guide løberen rundt via lamperne i det ønskede tempo. Men det vil vi ikke bruge penge på, før vi er helt sikre på, at systemet virker 100 procent, siger Lars Thomsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

25 nye lamper

Der er opsat 25 lamper langs grusstien rundt i Solvangsparken, til supplement til de 11 lamper, der blev opsat langs den sydlige sti i 2004. Anlægsarbejdet er udført i december 2016, af Kemp & Lauritzen (entreprenør for DONG Energy). Der er medtaget et ekstra kabel langs lamperne, ligesom der er benyttet en specialmast, så der kan etableres ”løbelys” for motionister.