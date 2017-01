Døgnrapporten

Mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Fredag den 30. december kl. 11.02 blev en 25-årig mand bragt til standsning i en personbil på Park Allé i Brøndby, efter en politipatrulje så ham foretage en overhaling over dobbeltoptrukne spærrelinjer, ligesom han kørte over før rødt lys i det efterfølgende kryds ved Brøndbyøster Boulevard. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sit kørekort.

Kvinde tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Fredag den 30. december kl. 15.44 blev en 42-årig kvinde tilbageholdt for butikstyveri i en forretning på Hovedvejen i Glostrup, da hun forsøgte at forlade butikken med flere varer, hun ikke havde betalt for.

Mand kørte uden førerret

BRØNDBY. Lørdag den 31. december kl. 11.02 blev en 27-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Holbækmotorvejen nær Brøndby.

Indbrud i varevogn

BRØNDBY. Mellem lørdag den 31. december og søndag den 1. januar brød en ukendt gerningsmand ind i en varevogn på Park Allé i Brøndby. Gerningsmanden fik adgang til bilen ved opbryde det lille sidevindue tæt ved sidespejlet, hvorefter vedkommende stjal flere benzinkort, som alle efterfølgende blev misbrugt.

Mand sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Søndag den 1. januar kl. 02.44 anmeldte en borger, at hun var blevet opmærksom på en forankørende bil, der kørte usikkert på Hovedvejen i Glostrup. Kort tid efter blev en politipatrulje opmærksom på den efterlyste bil og bragte den til standsning. Føreren, en 26-årig mand, blev efterfølgende sigtet for spirituskørsel, da en alkometertest gav udslag for en promille over det tilladte.

Bilbrand

GLOSTRUP. Søndag den 1. januar kl. 04.38 blev det anmeldt, at der var brand i en bil på Hovedvejen i Glostrup, som yderligere havde forårsaget brandskade på en anden bil. Årsagen til branden undersøges fortsat.

Røveri

GLOSTRUP. Søndag den 1. januar kl. 20.10 blev det anmeldt, at der netop havde været røveri i et supermarked på Dalvangsvej i Glostrup, hvor gerningsmanden havde truet en ansat med en kniv for at få vedkommende til at åbne kassen. Gerningsmanden tog pengene fra kassen og løb herefter fra stedet.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand, 20-25 år, 175-185 cm. høj og spinkel af bygning. Han var iført mørkt tøj i form af en mørt/sort dunjakke med hætte og en elefanthue med hvide og blå striber.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.