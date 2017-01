Døgnrapporten

Kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Lørdag den 7. januar kl. 00.50 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Hovedvejen i Glostrup, hvor føreren, en 36-årig kvinde, blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da hun tidligere administrativt har fået frakendt førerretten.

Tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 9. januar kl. 12.05 blev en 93-årig mand udsat for tricktyveri på Horsedammen i Brøndby. Manden havde netop været ude at handle, da en ung mand tilbød ham at hjælpe ham over vejen. Manden opdagede efterfølgende, at han fået stjålet sin pung.

Kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Tirsdag den 10. januar kl. 16.45 blev en 74-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning på Hovedvejen i Glostrup, da en politipatrulje så vedkommende køre over for rødt lys, hvilket han ligeledes blev sigtet for.

Kørte påvirket

GLOSTRUP. Tirsdag den 10. januar kl. 23.52 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Solvej i Glostrup, hvor føreren, en 18-årig mand, blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, da en narkometertest gav positivt udslag for cannabis.

Mand tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 11. januar kl. 16.08 blev en 48-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i Glostrup Shopping Center, da han havde lagt et par handsker ned i sin taske og forsøgt at forlade en butik uden at betale for dem.

Fodgænger påkørt

GLOSTRUP. Onsdag den 11. januar kl. 17.34 blev det anmeldt, at en 52-årig fodgænger var blevet påkørt af en bil i en fodgængerovergang på Hovedvejen i Glostrup, da føreren af bilen, en 31-årig mand, overså fodgængeren. Manden blev kørt til kontrol på en nærliggende skadestuen, men kom ikke kritisk til skade.

Cyklist påkørt

BRØNDBY. Onsdag den 11. januar kl. 17.38 blev det anmeldt, at en 51-årig mandlig cyklist var blevet påkørt af en bil i krydset mellem Hvedemarksvej og Banemarksvej i Brøndby. Uheldet skete, da en 63-årig mand overså sin vigepligt. Cyklisten blev bragt til Hvidovre Hospital for tjek, men kom ikke alvorligt til skade.

Tyveri fra personbil

VALLENSBÆK. Onsdag den 11. januar kl. 21 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i en personbil på Vejlegårdsvej i Vallensbæk. Gerningsmanden havde knust en af bilens sideruder, hvorefter vedkommende havde stjålet en mappe der lå i bilen.

Indbrud i virksomhed

GLOSTRUP. Natten til torsdag den 12. januar brød flere ukendte gerningsmænd ind i en virksomhed på Hvissingevej i Glostrup. Gerningsmændene fik adgang til virksomheden via et vindue, hvorefter de bl.a. stjal flere stationære og bærbare computere.