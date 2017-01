Døgnrapporten

Ældre dame udsat for tricktyveri i sit hjem

BRØNDBY. Fredag den 13. januar kl. 14.36 blev en 81-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Falkemosen i Brøndby, da en kvinde ringede på for at få damen til at smage på noget mad under påskud om, at hun var ved at åbne en ny restaurant. Da kvinden var gået, opdagede damen, at hendes taske var flyttet fra entréen til stuen, og at der manglede kontanter i hendes pung.

Kvinden beskrives som:

Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 30-40 år og var iført en mørk frakke.

Politiet efterforsker fortsat de to tricktyverier i Brøndby (se nedenstående, red.), hvor der angiveligt er tale om de samme gerningsmænd. Samtidig opfordrer politiet borgerne til at udvise agtpågivenhed og være påpasselige med, hvem de lukker ind i deres hjem.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Ældre mand udsat for tricktyveri i sit hjem

BRØNDBY. Fredag den 13. januar kl. 15 anmeldte en 83-årig mand, at han netop have været udsat for tricktyveri i sit hjem på Ved Østerbjerg i Brøndby. Tyveriet startede, da en kvinde ringede på mandens dør, trådte inden for og fortalte manden, at han skulle smage noget kylling, hun havde lavet. Kvinden talte til manden som om, de kendte hinanden, men manden havde aldrig set kvinden før. Lige pludseligt var kvinden væk, og manden opdagede ud af sit vindue, at hun løb af sted sammen med en mand, han ikke kan beskrive yderligere. Kvinden havde stjålet mandens pengeskab, som hun havde viklet ind i et rødt klæde. Pengeskabet indeholdt et stort kontantbeløb.

Kvinden beskrives som:

Kvinde, omkring 40 år, ca. 165-170 cm. høj, almindelig af bygning og iført en sort pelsfrakke.

Politiet efterforsker fortsat de to tricktyverier i Brøndby (se ovenstående, red.), hvor der angiveligt er tale om de samme gerningsmænd. Samtidig opfordrer politiet borgerne til at udvise agtpågivenhed og være påpasselige med, hvem de lukker ind i deres hjem.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Lørdag den 14. januar kl. 09.00 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i en bil på Brøndbyvester Strandvej, hvorfra vedkommende havde stjålet bilens GPS.

Fodgænger kørt ned

GLOSTRUP. Søndag den 15. januar kl. 18.50 blev det anmeldt, at en 34-årig mand var blevet kørt ned i fodgængerfeltet i krydset mellem Nordre Ringvej og Hovedvejen i Glostrup. Uheldet skete, da en 38-årig kvinde overså fodgængeren i det, hun drejede til højre i krydset. Manden modtog lægehjælp på stedet, inden han blev kørt til Hvidovre Hospital, da han var kommet lettere til skade ved påkørslen.

Tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 17. januar kl. 15.50 blev en 25-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i Glostrup Shopping Center, da han blev set forsøge at forlade en forretning med flere frikadeller gemt under jakken, som han ikke havde betalt for.

Mand sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Tirsdag den 17. januar kl. 22.05 blev en 34-årig mand sigtet for spirituskørsel, da han i forbindelse med en påkørsel af en parkeret bil på Vibeholmsvej i Glostrup blev bedt om at medvirke i en alkometertest, som viste, at mandens promille var over det tilladte.

Sten kastet ind ad vindue

BRØNDBY. Torsdag den 19. januar kl. 20.29 anmeldte en 50-årig kvinde, at en ukendt gerningsmand netop havde kastet en stor sten ind gennem hendes køkkenvindue på Bækkelunden i Brøndby, mens hun stod i køkkenet. Stenen var en større havefigur, som havde form som en skildpadde. Kvinden kendte hverken motivet eller personen, der gjorde det.