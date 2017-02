Døgnrapporten

Kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Fredag den 20. januar kl. 17.15 blev en 30-årig mand sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han blev bragt til standsning i en personbil på Hovedvejen i Glostrup. Bilens ejer blev ligeledes kontaktet og sigtet for at overlade bilen til en person uden kørekort.

Tricktyveri og indbrud

BRØNDBY. Lørdag den 21. januar kl. 14 blev en 88-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Ved Kirkebjerg i Brøndby, da en kvinde ringede på døren og udgav sig for at være varmemesterens datter og fortalte, at hun var kommet forbi for at give den ældre dame nogle småkager. Damen opdagede efterfølgende, at hun havde fået stjålet flere guldringe og en møntsamling. Senere på aftenen kunne damen efterfølgende konstatere, at der ligeledes havde været indbrud, mens hun var ude af huset.

Kvinden beskrives som:

A: Danske kvinde, 30-35 år, 165-175 cm. høj, kraftig af bygning og havde mellemlangt, brunt hår. Hun var iført en sort, lang jakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Ung mand tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Søndag den 22. januar kl. 14.17 blev en 20-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i en elektronikforretning på Hovedvejen i Glostrup. Manden forsøgte at forlade forretningen med en højtaler, som han havde lagt ned i en pose, der var forret med flere lag aluminiumsfolie for at forhindre butikkens alarmer i at gå i gang, men blev tilbageholdt af en butiksdetektiv.

Smykker stjålet ved indbrud

BRØNDBY. Søndag den 22. januar kl. 14.30 anmeldte en borger, at der havde været indbrud i vedkommendes villa på Bovang i Brøndby, hvorfra en ukendt gerningsmand havde stjålet smykker med stor værdi.

21-årig tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 24. januar kl. 15.26 blev en 21-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i Glostrup Shopping Center, da han forsøgte at forlade en forretning med en parfume og flere flasker spiritus, uden at betale for det. Manden forsøgte at flygte fra stedet, da en fra personalet rettede henvendelse til ham, men blev løbet op og tilbageholdt, til politiet ankom.

Indbrud mens familien var hjemme

BRØNDBY. Tirsdag den 24. januar kl. 21.10 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i hans villa på Ved Kirkebjerg i Brøndby, mens han sammen med sin familie befandt sig på husets 1. sal. Gerningsmanden fik adgang til huset, da vedkommende via en kattelem kunne åbne hoveddøren indefra, men blev efterfølgende skræmt væk, da manden blev opmærksom på, at der var indbrud, hvorfor han råbte op. Hvad der er stjålet er endnu uvist.

Mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Onsdag den 25. januar kl. 01.27 blev en 27-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby, da en patrulje blev opmærksom på bilen på grund af skader på bilens front. Ved ransagning blev der samtidig bl.a. fundet en springkniv og flere koben, hvorfor manden også blev sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Forsøg på tyveri fra pengeautomat

GLOSTRUP. Onsdag den 25. januar kl. 7.45 anmeldte en ansat fra en bank på Hovedvejen i Glostrup, at en ukendt gerningsmand i løbet af natten havde forsøgt at åbne en af bankens pengeautomater, hvor vedkommende bl.a. havde forsøgt at fjerne flere skinner omkring automaten, inden han forlod stedet.

Støvsugere stjålet

GLOSTRUP. Onsdag den 25. januar kl. 12.50 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde stjålet fire Bosch-støvsugere fra en forretning på Hermods Allé i Glostrup.

Kvinde udsat for vold

GLOSTRUP. Onsdag den 25. januar omkring kl. 15 blev en 39-årig kvinde udsat for vold, da hun var ved at forlade sin parkeringsplads på Kildevældets Allé i Glostrup. Kvinden var nødsaget til at bakke en smule ind over fortovet, da der holdt en bil og ventede på at få hendes parkeringsplads. Da kvinden var på vej væk, blev hun opsøgt af en mand, der var meget ophidset over, at hun var kørt ind over fortovet. Kvinden steg ud af bilen, hvorefter manden begyndte at sparke og slå efter hende. Manden fik tildelt kvinden flere knytnæveslag og spark, inden flere vidner kom hen og tog fat i manden.

Soloulykke

BRØNDBY. Onsdag den 25. januar kl. 20.31 skete en soloulykke, da en 72-årig dame mistede herredømmet over sin bil på Køge Bugt Motorvejen nær Brøndby, hvorved hun påkørte et vejskilt, hvorefter bilen landede på taget. Damen kom ikke alvorligt til skade ved uheldet og var selv i stand til at stige ud af bilen og ringe efter hjælp.

Villaindbrud

BRØNDBY. Onsdag den 25. januar kl. 21.20 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Kastanie Allé i Brøndby, hvor en ukendt gerningsmand fik adgang ved at bryde et af husets kældervinduer op. Inden gerningsmanden forlod stedet, stjal vedkommende bl.a. flere smykker og en bærbar computer.

Forsøg på indbrud

GLOSTRUP. Mellem onsdag den 25. januar kl. 17 og torsdag den 26. januar kl. 07.40 forsøgte en ukendt gerningsmand at bryde ind på et kontor på Naverland i Glostrup, men måtte opgive efter flere mislykkedes forsøg. Gerningsmanden forsøgte at afliste vinduet ved at skære fugen omkring vinduet op uden held, hvorfor vedkommende efterfølgende forsøgte at bryde vinduet op med en koben.