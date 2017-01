Eleverne tanker selvtillid ved show

Produktionshøjskolen i Brøndby viste elevproduktioner ved et show den 20. december i Kulturhuset Kilden.

Der var modeshow med indlagt dans, filmpremiere og en spritny teaterforestilling.

Fotolinjen viste desuden billeder, og i Kildens foyer var der julemarked, hvor man kunne købe lækre sager, alt sammen produceret af eleverne på skolen.

– Jeg blev virkelig nervøs lige inden vores mode- og danseshow, siger Emma Koefoed, der er elev på skolens krop, stil og modelinje.

– Bagefter var det fint, og jeg var glad for, at jeg gennemførte. Jeg kom til at stå forrest i dansen på selve dagen, og jeg blev ved med at lave fejl under prøverne. Heldigvis gik det godt til showet.

Boost af selvtilliden

– Vi booster eleverne i flere måneder både fagligt og personligt op til modeshowet, siger Lisette Jakobsen, linjeleder på linjen for krop, stil og mode.

– Det selvtillidsboost, de får ved at stå på scenen foran 3-400 mennesker, kan de direkte bruge til at træde ind ad døren til en arbejdsgiver, søge job, gå til jobsamtale og præsentere sig eller gå ud og skaffe en læreplads.

– Rigtig mange af vore unge mennesker tænker dårligt om sig selv. Jeg kunne godt ønske, at de havde mere selvtillid. Jeg ser også gerne, at de unge får et større mod til at vælge uddannelse.

Den skjulte skønhed

– Jeg oplever, at mange unge slet ikke kan se deres egen skønhed, selv om de er meget smukke og naturlige at se på. Hvis man ikke lige har et bestemte look, så er de ikke tilfredse med sig selv, siger Lisette Jakobsen.

– Vi arbejder målrettet med at styrke modet og selvværdet hos vores elever og gøre dem parate til uddannelse, siger Lisette Jakobsen.

– Det er fantastisk at se, hvordan de efter måneders forberedelse arbejder sammen om showet. De løfter hinanden, og inde bag deres usikkerhed på scenen kan man skimte den der ”jeg er er helt vildt stolt af mig selv” følelse, siger Lisette Jakobsen.

– Man vil gerne se godt ud, men jeg oplever det ikke som et pres, siger Hazal Arabaci, der er elev på linjen for krop, stil og mode, og glad for det.

– Jeg er blevet bedre til at snakke med folk. Og at komme i skole. Nu står jeg op til noget, som jeg har lyst til. Sådan har det ikke været tidligere.

Klar til fremtiden

Til juleshowet viste skolens fotolinje deres billedshow med elevernes egne billeder.

– Jeg har lært meget om billeder og teknik. Jeg er blevet bedre til at tage billeder, siger Emma Van Der Steen, elev på linjen for foto, grafik og kommunikation.

– Jeg har fået mere klarhed over, hvad jeg vil fremover. Jeg har fået en masse nye oplevelser. Og jeg er blevet mere social.

– Jeg vil gerne provokere mine elever, siger Henrik Lindemann, linjeleder på linjen for foto, grafik og kommunikation.

– Jeg vil lære mine elever at åbne sig over for nye ting. At være nysgerrig. Der er en masse uforståeligheder i tilværelsen. Men nysgerrigheden gør, at man kan blive bedre til at håndtere det. Lukke det ind. At arbejde med fotografi er en af vejene.

– Det er vigtigt, at der er rum til kreativitet, fordybelse og omtanke, siger Henrik Lindemann. Vi prøver at dyrke de talenter, som eleverne har og tage udgangspunkt i det.

Det perfekte liv

– Vi arbejder med at gøre op med forestillingerne om det perfekte liv, det perfekte udseende osv., siger linjeleder Henrik Lindemann.

– Det handler også om at vise eleverne mangfoldigheden.

– Hvis jeg skulle ønske noget for mig selv vil det være at se op og være mig selv, når jeg møder andre og se dem i øjnene, slutter Emma Koefoed, elev på skolens krop, stil og modelinje.

– Inden jeg kom på skolen, havde jeg en hård tid. Da sagde jeg ja til alt muligt. Det går bedre nu, hvor jeg selv synes, at jeg er perfekt, som den jeg er.