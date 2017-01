Falsk tryghed for Vallensbæk Nord

Af

MF Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk, Søren Mayntz udtaler til Folkebladet den 24. januar, at der ikke vil blive bygget på arealet syd for Vallensbækvej så længe han er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det er falsk tryghed, for der er ikke en eneste udvalgsformand i Vallensbæk Kommunalbestyrelse, der i dag er den samme, som da kommunalbestyrelsen blev konstitueret i december 2013, så Mayntz holdbarhed er ikke nødvendigvis særlig lang.

Måske ville det være et mere kraftigt budskab, hvis det kom fra Henrik Rasmussen, der vist ser sig selv som borgmester på livstid i Vallensbæk. Men det budskab kunne vi ikke få fra Henrik Rasmussen på borgermødet i nord.

Tværtimod ville Henrik Rasmussen ikke afvise, at der på et tidspunkt skulle bygges erhvervsejendomme eller etageboliger på det grønne område mellem Vallensbækvej og Holbæk Motorvejen. Borgmesteren henviste til, at vi om få år kan have flyvende biler, så der slet ikke er støj fra Holbæk-motorvejen.

Støj ser nu ikke ud til at optage et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative og Socialdemokratiet, når det gælder opførelse af boliger. K og S har stemt for at tillade opførelsen af boliger klods op af Holbæk-motorvejen i erhvervsområdet Egeskovvej. Kan man finde på at bygge boliger på Egeskovvej, så kan man sikkert også ved Vallensbækvej.

DF synes, vi skal få afgjort den sag. Derfor vil vi stille forslag om, at området mellem Holbæk-motorvejen og Vallensbækvej en gang for alle henlægges til rekreativt område. Jeg er ganske sikker på, at det også er det borgerne ønsker.