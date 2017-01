Folkebladet skyder forbi målet

I sidste uges Folkebladet kunne man læse en artikel om Glostrup Kommunes hjemmesygepleje på forsiden og side 3 under overskriften: ”En tilfældighed eller et system der trænger til sygepleje?”.

Artiklen handler om hjemmesygeplejen i Glostrup Kommune og er baseret på en borgers oplevelse af, at hjemmesygeplejen to gange ikke er kommet som aftalt. Herudover har han haft mange forskellige sygeplejersker på besøg, og der har været knas med kommunikationen fra kommunens side.

Lad mig slå fast med det samme, at vi fra kommunens side tager kritikken alvorligt. Selvfølgelig skal vi overholde vores aftaler. Og vi lytter gerne, når borgere ikke synes, vi leverer godt nok. Derfor har vi arrangeret et møde med de berørte borgere for at høre deres historie og bruge den fremadrettet.

Og derfor er det også ekstra ærgerligt at opleve, at Folkebladet ud fra en enkelt beretning vælger at stille spørgsmålstegn ved den samlede hjemmesygeplejes troværdighed. Det er et billede, jeg slet ikke kan genkende. I Glostrup Kommune har vi en række dygtige og pligtopfyldende sygeplejersker ansat, som hver dag gør en stor indsats, og som også tit har meget at lave. Og selv om der er travlt, er det selvfølgelig vigtigt, at aftaler overholdes, og at der gives besked, hvis det ikke er muligt.

Vi kan dog ikke garantere, at der ikke i en sygeplejerskes hverdag, kan ske uventede ting, man er nødt til at tage sig af her og nu, så der må justeres i en tidsplan. Sygeplejersker tager sig af syge mennesker, og der kan opstå akutte situationer, som sygeplejersken må tage sig af, inden hun kan komme videre til den næste opgave.

Når Folkebladet – ud fra en enkeltstående sag – vælger at stille spørgsmålstegn ved hele vores samlede hjemmesygepleje, så skyder de altså forbi målet.



Folkebladet skyder ikke i nogen retning

Derfor skal et medie som Folkebladet også være opmærksom på, hvorvidt en historie har relevans, om vinklen kan underbygges tilstrækkeligt og om formidlingen er klar og tydelig.

Det er et forhold, vi er os meget bevidste på Folkebladet. Fordi de historier, vi formidler, tager afsæt i en virkelighed, som findes lige udenfor vores dør. Ligesom vi er os fuldt bevidste, at når vi skriver om mennesker, så er det virkelige mennesker i lokalmiljøet, som i den grad kan blive påvirket af vores arbejde.

Derfor har vi i denne sammenhæng også været særlig forsigtig. Fordi en borger i en udsat position træder frem med kritik. Og fordi vi har overvejet, om kritikken er nok underbygget.

Men da vi under researchen blev bekendt med en undersøgelse af hjemmesygeplejen i Glostrup Kommune, der berører de forhold, artiklen omtaler, og hvori det blandt andet hedder: at ”data viser, at der tilsyneladende foreligger en udfordring i forhold til tid og ressourcer, som både ledelse og medarbejdere oplever går ud over kvaliteten i sygeplejerskernes arbejde,” så er det vores opfattelse, at det er i alles interesse at få emnet diskuteret.

Derfor er det nærmere Morten Winge, der skyder ved siden af. Folkebladet tager nemlig ikke stilling. Men spørger embedsmanden, udvalgsformanden og oppositionspolitikeren.

For det andet sætter Folkebladet netop et spørgsmålstegn i overskriften, Morten Winge refererer til, og understreger dermed, at det er et åbent spørgsmål.

For det tredje kan Folkebladet i dag, via den omtalte analyse, dokumentere, at der i den grad er belæg for fortsat at forholde sig til spørgsmålet.

Så nej, Folkebladet skyder ikke forbi målet. For Folkebladet skyder slet ikke i nogen retning. Men gør det, medier skal, nemlig undre sig og spørge borgere, embedsmænd og politikere.