Fortsat vinterferie i uge 8 på Glostrup Skole

Skolebestyrelsen valgte på et møde i efteråret 2016 at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og forældre til børn på Glostrup Skole, om hvornår de ønskede vinterferie. Og resultatet var klart. Knapt dobbelt så mange stemte på uge 8 i forhold til uge 7.

Spørgeskemaundersøgelsen om vinterferien var et element i strategien om inddragelse af forældre og medarbejdere i arbejdet med at udvikle Glostrup Skole. Skolebestyrelsen ønsker at inddrage medarbejdere og forældre så tidligt som muligt i beslutningsprocesserne, så bestyrelsen kan træffe beslutninger på et mere oplyst og nuanceret grundlag. Spørgeskemaundersøgelserne kan også supplere de mere kvalitative input, som skolebestyrelsen får gennem møder med kontaktforældre.

– Lige præcist i forhold til valg af tidspunkt for ferie er det vanskeligt som skolebestyrelsesmedlem at lade være med at vælge ud fra, hvad der passer bedst i forhold til ens egen situation, siger Emilie Sloth, formand for skolebestyrelsen for Glostrup Skole og fortsætter.

– Jeg har for eksempel en datter, som går på gymnasium med ferie i uge 7, mens lillebror på Glostrup Skole har ferie i uge 8. Personligt ville jeg have ønsket, at det blev uge 7. Men det er bare så vigtigt, at det er flertallets ønsker, der danner grundlaget for vores beslutninger i skolebestyrelsen.

Undersøgelse om vinterferie

I undersøgelsen besvarede 1458 ud af 3950 adspurgte spørgsmålet: Skal vi holde vinterferie i uge 7 eller 8.

• 174 ud af 433 medarbejdere svarede.

• 1284 ud af 3517 forældre svarede.

I alt ønskede 52% at fastholde uge 8, 29% ønskede uge 7. Resten fandt det lige meget.