Futsal gør juleferien hurtigere og mere svedig

DGI Nordsjællands projektafdeling er den formelle arrangør af de to åbne træninger i tæt samarbejde med spillere og trænere fra Brøndby IF Futsal. Steven de Olivera Schumann fra Brøndby IF Futsal har flere bud på, hvorfor det er tid givet godt ud at spille futsal i juleferien.

– Det er godt med en organiseret aktivitet i juleferien, som for nogle unge mennesker er rigtig lang og kan være kedelig og stillesiddende. Her har vi nogle gode, dygtige trænere med fra de etablerede klubber, som Glostrup og omegns unge kan lære rigtig meget af, og som er passionerede for sporten. Det er vigtigt at give videre, fortæller han.

Træner fra landsholdet

En af de dygtige trænere er den kun 20-årige futsal landsholdsspiller fra Jægersborg Futsal, Zakaria El-Quaz. Han har spillet futsal i otte år, og synes det er sjovere end fodbold.

– Der sker bare mere i futsal, jeg rører bolden flere gange, der er mere teknik og højere intensitet, fortæller han.

Han vil dog hverken undvære det ene eller det andet, og spiller da også begge dele. Zakaria El-Quaz mener futsal og fodbold supplerer hinanden godt.

– Jeg spiller futsal i sæsonen fra november til marts, og det betyder, at jeg kan holde mig i form i vinterhalvåret med futsal, som er sjovt, fremfor at løbe ture som jeg gjorde tidligere, fortæller han og fortsætter:

– Og så har vi generelt brug for mere futsal i dansk fodbold. Tænk bare på hvordan Ronaldo, Messi og Neymar er blevet så gode. Det er fordi, de er vokset op med futsal og den tradition kan vi lære noget af, fortæller Zakaria El-Quaz begejstret.

Tempo, teknik og timing

Men kan de unge ikke bare spille udendørs fodbold her i juleferien, hvor vejret er mildt og græsset stadig er grønt?

– Det kan de godt, og det er der sikkert også nogen der gør, fortæller Steven de Olivera Schumann, som selv har spillet futsal i mange år og er varm fortaler for sporten.

– Men med futsal får du altså meget mere tempo under fødderne. Du får mere end dobbelt så mange boldberøringer end i fodbold og din teknik bliver bedre. Futsal bolden hopper ikke så meget som en fodbold, så du kan træne din boldkontrol og arbejde med fodsålen på en bedre måde.

Der er flere en mod en og to mod to situationer i futsal, og det øger din reaktionsevne og din timing. De unge kan sagtens spille fodbold udendørs, men intensiteten og udbyttet er altså i højsædet med fire timers futsal her i juleferien, fortæller han.

Hold i Brøndby

Steven De Olivera Schumann fastslår, at der er potentiale for fremtidens og ungdommens futsal på Vestegnen, idet, der allerede er seks velspillede herrehold fra Brøndby, Hvidovre og Albertslund. De førende lige nu er SBV 09 fra Avedøre, som spiller i den danske Øst Liga og som har et ungt stærkt hold. Lige nu er de placeret på andenpladsen i ligaen.

– Mulighederne for opstart og udvikling af flere ungdomshold i området er oplagt, men vi skal have de lokale foreninger med, fortæller han.

Lokale foreninger med

Spillerne og trænerne fra Brøndby IF Futsal kan i juledagene være med til at guide de unge over i de etablerede foreninger. Det kan være i Brøndby IF Futsal eller en af de andre lokale fodboldklubber som Glostrup Fodbold IF32. Og det kan tjene flere formål mener Steven de Oliveira Schumann.

– Vi vil gerne have nogle unge ind, der ellers ikke ville gå til fodbold. Særligt de 14 – 18-årige som vi tit taber i idrætsforeningerne, fordi de har travlt med kærester, skole, fester og lektier, og så er futsal en god mulighed for at aktivere de unge, der normalt er tiltrukket af gadeorienteret livsstil, særligt hvis vi laver flere åbne træninger, hvor de bare kan droppe ind og spille, fremfor at hænge ud, lave ballade, eller sidde isolerede derhjemme, fortæller han.



– Jeg synes det er hyggeligt og sjovt at være her i dag, men jeg vil stadig gerne spille fodbold fordi det er udendørs, fortæller Alex som også går til spejder.

Om den åbne træning fortæller Julius:

– Det er fedt og sjovt, så man ikke bare ligger derhjemme og laver ingenting.

Julius træner fodbold tre gange om ugen og spiller kampe i weekenden. Han har selv trænet futsal og kan lide begge dele.

Alex og Julius har kun set hinanden en gang før til et andet arrangement i Glostrup Hallerne. Alex har gået til fodbold på Frederiksberg, men holdet lukkede.



Efter en times træning står de svedende og prustende og har vandpause.

– Jeg synes det er hårdt, vi skal jo træne i fire timer, pruster Simon, normalt spiller vi jo kun halvanden time. Men det er også sjovt og det er mere frem og tilbage end udendørs fodbold, fortæller Mads.

– Indendørs er mere noget med finter, og man kan blive bedre til noget teknik.

Mads´s mor så et opslag på facebook om den åbne futsal træning og fortalte det til Mads som straks ringede til sin kammerat Simon, og så var de to drenge klar til futsaltræning.