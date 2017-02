Godt erhvervsnytår

– Da jeg stod op i morges for at tage af sted hertil, stod min datter også op. Hun spurgte, hvorfor er det, de skal holde sådan et møde så tidligt. Det kan vi tale om bagefter.

De cirka 130 deltagere i Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslunds nytårstaffel smiler alle af Cecilie Frøkjærs indledende bemærkning.

Men da hun som professionel foredragsholder kender sit publikum, lokale erhvervsfolk, skynder hun sig at tilføje:

– Men jeg skal nok love, at jeg ikke taler over tiden. For jeg ved, at nogle af jer har planlagt møder og andet bagefter.

Socialt i centrum

For tredje år i træk arrangerede Erhvervssammenslutningen torsdag morgen nytårstaffel for det lokale erhvervsliv.

Et arrangement, der er tænkt som et socialt initiativ, og hvor formålet er at pleje sit netværk og blive underholdt.

I år var taflet henlagt til Michael Laudrup Loungen på Brøndby Stadion, og et rekordstort antal deltagere havde tilmeldt sig. Også selvom arrangementet begyndte kl. 08.00.

Og her var Cecilie Frøkjær altså inviteret til at fortælle om nogle af de mennesker, hun har mødt igennem sit arbejde som journalist og forfatter.

Store og små

Jens Sørensen er koncernchef i Timegruppen og formand for Erhvervssammenslutningen. Han glædede sig over det store fremmøde:

– Det er en ny tradition, vi har fået stablet på benene, og hvor formålet er at samle vore medlemmer og ønske hinanden godt nytår.

Blandt Erhvervssammenslutningens faste tilbud er en række netværksmøder, hvor forskellige temaer bliver behandlet. Nytårstaflet er ifølge Jens Sørensen et supplement hertil:

– Det er lidt alternativ i forhold til vore øvrige arrangementer. Her er den sociale vinkel mere tydelig.

Erhvervssammenslutningen har både store og små virksomheder som medlemmer. En god sammensætning mener Jens Sørensen:

– Vi er nok mere rummelig end andre netværk, og så er det, udover at man skal få noget fagligt ud af det, også vigtigt for os, at det er hyggeligt.

Erhvervssammenslutningen er et forretningsnetværk for virksomheder i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund.