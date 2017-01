Historier fra arkivet uge 3

14. januar 1987

Hjemmelavet bombe eksploderede i Brøndby

Teknikere undersøger sagen

BRØNDBY. Beboerne på Brøndby Parkvej 6 slap med forskrækkelsen, da en bombe torsdag aften klokken 22.30 eksploderede i deres opgang.

Bomben var et typisk hjemmelavet hammerslag, der ikke formåede at tilføje opgangen den store skade, men situationen ville have været ganske anderledes, hvis nogle af beboerne havde opholdt sig i nærheden, da den sprang. Præcis, hvordan ”djævelen” var konstrueret kan politiet ikke sige noget om, nu da den er sprunget, men teknikerne ser på sagen. Under alle omstændigheder var den bygget op omkring et plastikrør, fyldt med småmønter og krudt. Rundt om bomben var viklet ståltråd, gummibånd og tape.

– Der er vel nærmest tale om en meget grov drengestreg og i hvert fald overhovedet ikke noget med forbindelse til de mange bomber i København for tiden. Der har før været eksempler på netop denne type bombe i distriktet, typisk placerede i telefonbokse, fortæller kriminalkommissær Ove Spindler, kriminalpolitiet i Glostrup.

– Men man må endelig ikke tage fejl af farligheden. De værste rørbomber er netop dem med metal, for der skal ikke andet end en lille gnist til, for at antænde og det tænker de færreste – ikke mindst gerningsmændene selv – på. Ulykker med den slags bomber sker oftest under fabrikeringen. Man mister let en finger eller to, hvis ulykken er ude, advarer Ove Spindler.

Charlotte

15. januar 1997

25 elmetræer fældes i Præstegårdshaven

De næste 10-15 år vil Præstegårdshaven i Glostrup fremstå bar og åben

GLOSTRUP. Den smukke Præstegårdshave i hjertet af Glostrup står foran en total forandring. Den berygtede elmesyge har nemlig angrebet 25 elmetræer i haven, og træerne må derfor fældes.

– Der vil stadig være nogle træer tilbage i haven, men 25 fældede træer er et stort indhug i bestanden i Præstegårdshaven.

Haven kan derfor ikke undgå at fremstå mere bar og åben end hidtil i de næste år, siger formand for teknisk udvalg, Søren Enemark.

Præstegårdshaven er ikke det første sted i Glostrup, der rammes hårdt af den alvorlige træsygdom. I alt har kommunen således måttet fælde cirka 400 træer de seneste år på grund af elmesyge.

– Vi vil naturligvis plante nye træer som erstatning for de 25, der forsvinder, men de nye træer fylder ikke ret meget i forhold til de store træer, der fældes, og derfor vil Præstegårdshaven de næste 10-15 år være temmelig bar og åben, erkender Søren Enemark.

Kommunen har ellers forsøgt at redde træerne ved hjælp af vaccinationer, men det har ikke været tilstrækkeligt til at slå sygdommen ned.

Udover de 25 elmetræer vil også to gamle lindetræer i alléen til Præstegårdshaven bliver fældet.

Arbejdet vil blive udført i løbet af denne måned, og kommunen advarer om, at den efterfølgende flishugning i perioder vil kunne medføre støjgener.

Tob

17. januar 2007

Eksborgmester hopper over kommunegrænsen

Poul Hansen var Vallensbæks borgmester gennem 32 år, men nu har en mindre uenighed med Vallensbæk Kommune om højden på et hegn og muligheden for at få en stor lejlighed fået ham til at flytte til Brøndby Strand

VALLENSBÆK/BRØNDBY. 50 år som borger i kommunen, 40 år som medlem af kommunalbestyrelsen og 32 år som byens borgmester. Sådan ser status ud for Poul Hansen, der mere end nogen anden var arkitekten bag Vallensbæks udvikling op gennem 60’erne, 70’erne og 80’erne, indtil han i 1994 overlod borgmesterstolen til Kurt Hockerup. Nu kan Poul Hansen imidlertid ikke længere skrive Vallensbæk-borger på visitkortet. Sammen med fru Margit er han nemlig netop flyttet over i en stor lejlighed på 139 kvadratmeter i Brøndby Strand.

– Jeg kan da ikke benægte, at det er lidt underligt ikke mere at bo i Vallensbæk, men vi er jo ikke længere helt unge, og jeg synes, det er rart at flytte til noget andet end et plejehjem. I Brøndby Strand kunne vi få en lejlighed af en vis størrelse, så derfor valgte vi at flytte, forklarer Poul Hansen, der fylder 85 år om to måneder.

– Den seneste halve snes dage har vi gået og flyttet stille og roligt. Jeg er blandt andet den lykkelige ejer af 2.000 bøger, og selvom jeg ikke skal have alle sammen med til den nye lejlighed, så tager det jo tid alt sammen, siger Poul Hansen.

– I øvrigt bor jeg tættere på Vallensbæk Rådhus nu, end jeg nogensinde tidligere har gjort, og fra min lejlighed kan jeg både se over til de nye højhuse i Vallensbæk og til centret, så jeg er jo ikke flyttet så langt væk, siger Poul Hansen.

Tob