Historier fra arkivet uge 4

21. januar 1987

IF 32s nedtur skal nu stoppes

IF 32 er i løbet af de sidste 2 år røget fra Sjællandsserien og ned serie 2

GLOSTRUP. Nu skal bøtten vendes, og målsætningen er da også klar for den kommende sæson.

IF 32 skal tilbage til serie 1, som Teddy Kristensen udtrykker det. – Når en klub har modgang er det også naturligt at interessen daler, og man mister spillere, men det har imidlertid ikke været tilfældet for IF 32.

IF 32 har fået en meget bred tilgang, både fra klubbens egen ungdomsafdeling, og fra omegnsklubberne. IF 32 har netop fået Kim Kristensen tilbage fra Glostrup IC. Kim Kristensen har i løbet af 1986 spillet en væsentlig rolle på GIC’s midtbane. Endvidere er Michael Jensen kommet fra Ejby. Michael Jensen er en særdeles talentfuld målmand. Han har i ungdomsårene deltaget på flere udvalgte hold, så det er naturligt at der stilles store forventninger til dette målmands talent.

Det er samtidig med en vis spænding, man ser på træningsmodstanderne i vinterens sure slid, hvor IF 32 møder Sundby fra danmarksserien, KB’s andethold ligeledes fra danmarksserien, samt Lejerbo, som IF 32 ligger i række med.

Teddy Kristensen: – Naturligvis kan det blive svært at komme til at præge serie 2 med hold som Brøndbys 3. hold, Avartas divisionsreserver samt Skovlundes divisionsreserver, men med det materiale og den indstilling alle har i IF 32, er jeg optimist.

22. januar 1997

Bliv dansk mester i Internet-søgning

Vallensbæk Ungdomsskole afholder i næste måned internt Internet-mesterskab. De tre bedst placerede har chance for at ende som dansk mester i Internet

vallensbæk. I løbet af april måned afgøres det, hvem der blandt Danmarks 14-18 årige er bedst til at søge på Internettet.

Inden man kan bryste sig af titlen, ”Dansk mester i søgning på Internettet”, er der dog adskillige hurdler, der undervejs skal overvindes.

– Vi afholder på Vallensbæk Ungdomsskole i slutningen af februar et lokalt Internet-mesterskab, hvor de tre bedste går videre til amtsfinalerne. Vinderen af amtsfinalen kvalificerer sig til den afsluttende finale om DM i søgning på Internettet, der afvikles i Vejle den 12. april, fortæller Christian Bak fra Vallensbæk Ungdomsskole.

Han har sammen med flere andre computer-interesserede været med til at planlægge og arrangere det danske mesterskab.

– Det handler om, at deltagerne har to timer til at svare rigtigt på ti forskellige spørgsmål, hvor alle svar kan findes på nettet. I nogle af tilfældene kender deltagerne måske i kraft af deres paratviden allerede det rigtige svar, men deltagerne skal i opgaverne gøre rede for, hvilken Internet-adresse, de har fundet svaret på. Den der svarer rigtigt på flest spørgsmål på kortest tid har vundet, forklarer Christian Bak.

De tre bedst placerede ved de danske mesterskaber bliver belønnet med pengepræmier.

24. januar 2007

Ny vejbelysning i Brøndby for 25 mio. kr.

Brøndby Kommune har lige inden jul underskrevet kontrakt med DONG Energy om modernisering af vejbelysningen i kommunen for næsten 25 mio. kr.

brøndby. Kontrakten indebærer at luftledningerne til vejbelysningen kabellægges, samt at de gamle master og lamper udskiftes. DONG Energy har grundet de store stormskader for få år siden fremrykket kabellægningen for at sikre forsyningssikkerheden.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Arno Hurup Christiansen siger, at en modernisering af vejbelysningen vil hjælpe med at give et arkitektonisk løft til kommunen, og at det vil give en sammenhæng mellem de tre bydele, da kommunen har valgt én lampe, som vil blive opsat i hele Brøndby.

Det bliver et stort anlægsarbejde som nu skal i gang. Arbejdet skal foregå områdevis over de næste 3-5 år. I foråret 2007 vil anlægsarbejdet starte i området nord for Park Allé mellem Vallensbæk Torvevej og Motorring 3. Områdeinddelingen kan ses på www.brondby.dk.

– Der er et stort planlægningsarbejde igang både i DONG Energy og i Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune for at få detaljerne på plads, men jeg ved, at der vil blive afholdt orienteringsmøder for borgerne og virksomhederne i hvert område inden arbejdet går i gang, siger Arno Hurup Christiansen.

– Vi vil forsøge at informere borgerne undervejs via breve, pressen og på vores hjemmeside, så borgerne har mulighed for at få svar på de spørgsmål, de må have i forbindelse med modernisering af vejbelysningen. Jeg ved, at borgmester Ib Terp allerede har sendt breve med information ud til de grundejerforeninger, vejlaug eller grundejere på private fællesveje, som skal have skiftet vejbelysningen, siger Arno Hurup Christiansen.

