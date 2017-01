Hos Venstre lytter vi ikke bare, vi handler

Af Sophie Brohus, formand for Børne- og Skole udvalget, Lars Thomsen formand for Social- og Sundhedsudvalget,

Piet Papageorge, formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, alle fra Venstre.

Børnehaveforældre ønskede en ny daginstitution, vi bygger en ny Fuglekjær. Bestyrelsen i aktivitetscenteret ønskede mere plads, vi udvider aktivitetscenteret. Kommunes foreninger har gode ønsker, vi tilpasser multihallen ved Nordvangsskolen og anlægger en kunstgræsbane. Hjemmesygeplejerskerne ønskede en sygeplejeklinik, den indvies 8. marts.

Og sådan kunne vi blive ved. Hos Venstre lytter vi nemlig ikke bare, vi handler også. Det kommer måske ikke som nogen stor overraskelse, at ikke alle ønsker kan tilfredsstilles. Det er også klart, at lige meget hvor meget, man lytter, så skal man som politikere nogle gange prioritere, det er jo trods alt det, vi er valgt til.

Derfor er det også utilstedeligt, at Lisa Ward i sit interview den 10. januar så ufuldkomment referer håndteringen af værdighedsmilliarden, da der forud for beslutningen netop har været afholdt borgermøde og høring, og der har ikke været nogen negative tilbagemeldinger omkring fordelingen af de varme hænder. Vi lyttede og vi handlede.

Men når nu vi er i gang med at lytte og kaste beskyldninger, så kan det jo undre, at de lyttende Socialdemokrater så sent som i december ved Børne- og Skoleudvalgets møde lodret gik imod skolebestyrelsen. På punktet omkring placeringen af kommende børnehaveklassebørn, lyttede Venstre nemlig til skolebestyrelsens klokkeklare anbefaling; at lytte til forældrene og respektere deres ønske om skolematrikel. Omvendt, så valgte Socialdemokraterne ikke bare at stemme imod model 1, men også at begære sagen i kommunalbestyrelsen, hvilket risikere at forsinke processen for de mange forældre og børn, der venter på svar.

Så måske en socialdemokratisk borgermester vil lytte, det her beviser da, at den socialdemokratiske gruppe ikke altid gør.

For os i Venstre er sagen klar: Alle kan lytte, men kun få tør handle.