Ingen ændringer uden borgerinddragelse

Kenneth Solbjerg

Spidskandidat KV17,

Liberal Alliance, Vallensbæk

I de seneste uger har man i Folkebladet kunne læse om de planer, der barsles med for Vallensbækvej. Der lægges op til radikale ændringer, og da brugerne af Vallensbækvej er borgerne og ikke kun kommunalbestyrelsen, finder jeg det helt naturligt at borgerne inddrages i udformningen af Vallensbækvej.

Desværre ser det ikke ud til, at kommunalbestyrelsen vil lade dette ske.

Samtidig er jeg aldeles forundret over, hvad der tyder på en forringelse af kapaciteten af kommunens trafikale infrastruktur. Forringelser, der harmonerer meget dårligt med kommunens vækst og udvikling, der ligger i top for landet, og som borgmester Henrik Rasmussen ikke er sen til at bifalde.

Det gør jeg som kandidat for Liberal Alliance selvfølgelig også. Men jeg er liberal, og derfor er det afgørende, at borgernes færdsel ikke besværliggøres yderligere af nye dyre forhindringer, uden at borgerne inddrages og har reel medbestemmelse.

Den nye rundkørsel i Vallensbæk Syd er et fint eksempel på, at kommunalbestyrelsens forslag til trafikale ændringer ikke altid gør det nemmere eller mere fremkommeligt at være bilist i Vallensbæk.

Løsningen af de trafikale risici, som der måtte være på den eksisterende Vallensbækvej, går gennem borgerne.