Kælkebakke og støjvold

Else Nørgaard

Kirkebakke Alle 12

2625 vallensbæk

For enden af Kirkebakke Allé lavede Banedanmark sidste år det store anlægsarbejde med afsætning af areal til jernbanen. Og de eksisterende bakker blev anlagt som støjvolde for jernbanen. Alt sammen et flot stykke arbejde. Det eneste, der mangler, er støjvolde for enden af Kirkebakke Allé og over mod Vejlegårdsvej.

Der er frit udsyn til motorvejen. På borgermøder er det ikke kommet helt klart frem, hvorvidt kommunen kan få Banedanmark til at anlægge de sidste og afgørende støjvolde, eller om kommunen selv vil etablere nogle løsninger.

I de sidste tre dage er der blevet etableret en kælkebakke på langsiden af støjvolden. På skilte kan vi læse, at de store lastbiler har jordtilkørsel til kælkebakke. Det er fantastisk, at vi får reetableret den gamle kælkebakke.

Kan Folkebladet kaste lys over, hvem der betaler for kælkebakken, og om der er udsigt til, at der kommer en støjvold, som vi er så mange, der har ønsket i lang tid.